L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol es troba ingressat a l'hospital per una afecció neurològica lleu, segons han avançat 'La Vanguardia' i 'Catalunya Informació'. Segons aquests mitjans l'expresident ha patit un ictus que no ha tingut conseqüències greus per a la seva salut, i s'espera que rebi l'alta durant els propers dies. En un primer moment l'expresident ha ingressat a l'Hospital de Barcelona i després se l'ha derivat a l'Hospital de Sant Pau, on ha arribat a les 17.45 hores en ambulància, segons ha pogut saber l'ACN. Les mateixes fonts asseguren que el centre hospitalari li està fent proves.

Pujol va concedir una entrevista aquest dissabte a Catalunya Ràdio, on va admetre que estava "preocupat" pel seu llegat. "He fet coses ben fetes, i algunes molt ben fetes, però n'hi ha d'altres que no em deixen satisfet", va dir. Pujol admet preocupació pel seu llegat: «No estic satisfet d’algunes coses»