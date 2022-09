L’ANC aguanta el pols a ERC en la Diada de la fractura

Del blanc d’Òmnium al negre de l’ANC. De la unitat, a la confrontació. De la transversalitat, a l’unilateralisme. I ERC, Junts i la CUP, enfrontats. La Diada d’aquest 2022 exemplifica la fractura entre el carrer i els partits. La desorientació sobiranista polaritza els dos corrents –el pragmatisme i l’idealisme–, però en tots dos hi ha temor que aquesta baralla faci créixer un tercer: el populisme de l’antipolítica.

Els líders de l’ANC i Òmnium s’estrenaven aquest Onze de Setembre marcat pel desafiament de l’Assemblea a Esquerra i per la consegüent plantada del president Pere Aragonès. Dolors Feliu va afrontar la seva primera gran protesta complint amb l’expectativa que es va marcar -aconseguir, com a mínim, el mateix nombre de manifestants que l’any anterior-, amb la pressió afegida d’intentar superar el llindar per poder llançar un ultimàtum. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, van acudir a la cita 150.000 persones, mentre que els promotors en van comptar 700.000. El 2021, la policia municipal en va registrar 108.000 i l’ANC, 400.000. Queden lluny les masses prèvies a la pandèmia, però continuen exhibint múscul.

La marxa va començar amb consignes a favor de la desconnexió. L’absència d’Aragonès es va contrarestar amb crits de «Puigdemont, president», a l’inici i al final de la manifestació. Esquerra es va desplegar en el seu propi acte i va treure pit del seu suport a les urnes, com a força més votada en el pla sobiranista, davant les esbroncades rebudes durant la jornada: «Ningú no ens callarà. No tenim por», va deixar anar el líder, Oriol Junqueras, mentre Aragonès es va reafirmar en què Catalunya «tornarà a votar». Segons els càntics en la protesta de l’ANC, pocs militants d’ERC van decidir acudir-hi. Els titulars de Junts al Govern es van deixar veure, però la CUP també va passar desapercebuda, centrant-se en els seus actes de partit.

La líder de l’Assemblea, amb xifres a la mà, no es va estalviar els dards contra els republicans i va apostar per construir un quart espai independentista: «No més eleccions amb proclames i sense projecte per a la independència. Si el Govern i el Parlament s’hi posen d’esquenes, hi ha gent per fer una llista cívica. És a les nostres mans, cal canviar les regles del joc». El públic va respondre amb crits de «Govern, dimissió».

«Cal foc nou»

«Cal foc nou [...] L’ANC posarà tots els seus mitjans per sortir de l’immobilisme. No més vot captiu», va continuar, per rematar exigint competició a les urnes. «Les opcions són clares: o fem la independència o que convoquin eleccions».

Feliu va carregar contra els que busquen «desmobilitzar» i «es queden a casa amagant-se quan la gent surt al carrer a demanar llibertat». Va amanir la crítica retraient els «falsos diàlegs» i la relació amb el president del Govern, Pedro Sánchez, «aquell que treu pit del 155». Els manifestants, de negre, van exhibir cansament i indignació. Es van repartir cartells en què es podia llegir «botiflers», «DUI o dimissió» o «ERC heu perdut els carrers». «Sí, sí, encara som aquí», van clamar.

Òmnium Cultural sí que va aportar els seus dirigents. Després de les tradicionals ofrenes florals a Rafael Casanova, l’entitat va conjurar els tres partits independentistes, els comuns i els sindicats majoritaris (CCOO i UGT). Xavier Antich, amb la camisa blanca que solia lluir el seu predecessor Jordi Cuixart, va solemnitzar el seu missatge a favor de la unitat envoltat de la junta de l’entitat a la tarima.

Va insistir en saber llegir el nou cicle i va receptar una nova direcció estratègica, un altre «estat major» amb noves cares, per avançar cap a la independència, per tal de poder tancar el cercle del 2017 i deixar enrere rancúnies i remordiments. La líder de l’ANC no el va aplaudir. A la tarda, en el seu discurs en la manifestació anti-partits, Antich va demanar «no buscar culpables» i «no confondre’s d’enemic». Va ser escridassat per això.

La Diada d’aquest any marca un punt d’inflexió en el convuls procés. La confrontació caïnita s’accelera a les portes d’un cicle multielectoral i la desorientació, mancant un full de ruta compartit, situa el moviment en el retret i, a part d’ell, en les tesis de l’antipolítica. El debat de política general marcarà el futur del Govern, ja que Junts amenaça amb la desvinculació, però, als carrers, la força s’enfrontarà al cinquè aniversari de l’1-O. Deu anys després de la primera gran manifestació independentista, regna la discòrdia.