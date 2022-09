El procés deixa a mínims el suport a la independència

El presagi es va complir i la Diada del 2022, la del desè aniversari del procés, va ser la més tensa de la dècada en el si de l’independentisme, que va exhibir una gran desunió. La manifestació de l’Assemblea, amb les seves presències i absències, va plasmar al carrer aquesta divisió i, amb un seguiment molt allunyat d’aquelles grans mobilitzacions, va evidenciar també el que la demoscòpia i les urnes reflecteixen des del 2012: els independentistes són molts, però ara són menys que abans.

És cert que les estimacions de la demoscòpia i el veredicte de les urnes demostren que les opcions independentistes han crescut des del 2010, any de la retallada de l’Estatut, fins a situar-se en l’epicentre del tauler polític. Però emergeixen en paral·lel dues realitats: els suports són enormement volàtils en funció de la conjuntura i de les virolles del procés, i l’independentisme només ha trepitjat de moment el cim del 50% dels vots (i amb matisos) en una de les dotze convocatòries electorals celebrades des del veredicte de l’Estatut (les autonòmiques del 2021). Diem amb matisos perquè, malgrat el mantra del 52%, la suma dels tres partits independentistes amb representació al Parlament (ERC, Junts i CUP) es va quedar en el 48,05% el febrer de l’any passat.

Des del juny del 2011, el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO) pregunta als catalans què votarien en cas de celebrar-se un referèndum sobre la independència. El «sí» va començar sent la resposta majoritària i va tocar sostre després de la primera Diada massiva, aconseguint el 57% l'octubre del 2012. Només es va mantenir per sobre del 50% fins a la consulta del 9-N del 2014, i després va romandre per sota fins i tot amb els episodis convulsos de la tardor del 2017. De fet, a partir del 2015, el percentatge ha anat oscil·lant entre el 41% i el 48%, però el «no» s’ha imposat en nombroses ocasions, sobretot en els moments d’impàs en el full de ruta sobiranista. En l’últim baròmetre, el de juliol, el «sí» se situava en el 40,9%, el nivell més baix de tot el procés.

Des de la primera Diada massiva, el 2012, el «sí» ha retrocedit 16 punts i el «no» l’avantatja ara mateix en 11 punts

De manera inversament proporcional, el «no» a la secessió ha anat també fluctuant durant l’última dècada i ha arribat al nivell més alt en el sondeig del juliol, amb un 52,2%, sent la tercera vegada des del 2015 en què els detractors de la independència sobrepassen el 50% en l’enquesta del Govern.

No obstant això, el CEO també inclou en les seves enquestes trimestrals una pregunta que fa des de la seva creació, el 2005: «Creu que Catalunya hauria de ser...». Les diferències amb la pregunta anterior és que en aquest cas es donen quatre opcions -autonomia, estat independent, estat dins d’una Espanya federal i comunitat espanyola- i no es col·loca l’enquestat davant la tessitura d’un referèndum, sinó que se li demana quin és el seu model territorial preferit. Reflecteix, doncs, una resposta més sentimental.

La primera vegada que va preguntar, el juny del 2005, només el 13,6% apostava per la independència, l’autonomia era la via favorita amb un 40,8% i l’opció federal aconseguia un 31,3%. Passats deu anys, l’estat independent el demana un 34,1% (el percentatge més baix de la dècada del procés), en l’autonomia s’ancora el 29,9% (la segona dada més alta des del 2012) i el federalisme es queda en el 21,5%.

Fluctuacions constants

També, en aquest cas, les fluctuacions han estat una constant. L’statu quo i la via federal es van disputar el primer lloc fins la irrupció del procés. El juny del 2012, amb el pacte fiscal penjant d’un fil i la primera Diada massiva a punt de caramel, va tenir lloc el gran tomb: l’independentisme es va impulsar del 29% al 34%, i va treure la medalla d’or al federalisme. Quatre mesos després, passat l’Onze de Setembre, el percentatge ja era del 44,3%. El sostre fins ara se situa en el 48,5% el novembre del 2013, i des de la convulsa tardor de l’1-O i la DUI, el percentatge es queda sempre per sota del 40%.

Els suports del «sí» i el «no» han oscil·lat en 10 anys segons la conjuntura i les anades i vingudes del procés

Si passem de les enquestes a la realitat de l’escrutini electoral, la veritat és que l’independentisme aconsegueix guanyar a les urnes, però no creix en adeptes. De fet, a les darreres eleccions catalanes va perdre gran quantitat de suports, en gran mesura, per l’enfonsament de la participació. En números absoluts, ERC, Junts, CUP i PDeCAT van sumar 1.443.273 vots, xifra que va representar el seu pitjor registre en unes autonòmiques.

Respecte a les autonòmiques del 2017, en què es va batre el rècord de participació i de vot independentista (2.079.764 sufragis), va suposar una reculada de 636.491 paperetes. Però no només van rebaixar el percentatge en uns comicis catalans. En les eleccions europees del 2019 hi va haver 1.720.550 vots independentistes; a les generals, 1.642.063; i a les municipals, 1.583.469.