El Fossar de les Moreres, emplaçament emblemàtic per a l’independentisme en la celebració de la Diada, va viure a la matinada prèvia a la Diada moments de tensió, esbroncades a representants d’alguns partits i crits de botiflers (traïdors) a dirigents d’ERC.

A mitjanit, quan centenars de persones es concentraven en aquesta plaça de Barcelona per recordar la resistència davant les tropes borbòniques que van prendre la ciutat de Barcelona l’11 de setembre de 1714, a la Guerra de Successió, la comitiva d’ERC va ser rebuda amb xiulets, insults i crits de botiflers i d’independència.

Davant d’això, Marta Vilalta va respondre a les esbroncades: «Podeu cridar, crideu més si us sembla. Vinga, que no us sentim. Perquè mentre vosaltres crideu, nosaltres, la gent d’ERC, treballarem per portar aquest país a la llibertat».