La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha rebutjat el termini del segon semestre del 2023 que l'ANC ha posat avui sobre la taula en la reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els presidents d'Òmnium i AMI. "No treballem amb desitjos. Volem guanyar de debò. Volem que Catalunya sigui una república i avui no es donen les condicions per tirar endavant una proposta com la que ha fet l'ANC a correcuita", ha afegit Vilagrà. A més, la consellera ha explicat que l'ANC no ha consensuat el termini proposat amb les altres dues entitats. Segons Vilagrà, els "desitjos i proclames" no acosten a l'objectiu de la independència.

En roda de premsa després de dues hores de reunió, la consellera Vilagrà ha defensat que cal "reconstruir confiances" i que l'independentisme "no es pot confondre d'adversaris". Segons ha dit "abans d'avançar en el consens estratègic, cal reconstruir les confiances amb generositat i responsabilitat".

Després que l'ANC hagi plantejat a la reunió la "data límit" del segon semestre del 2023 per a declarar la independència, coincidint amb la presidència espanyola de la UE, Vilagrà ha defensat que "a dia d'avui només hi ha una estratègia per a la independència" que és la del Govern. En aquest sentit, ha ressaltat que ha estat avalada per les urnes i que es una via que es basa en els valors de la democràcia i el diàleg.

"Si tenen una proposta concreta els escoltarem. Avui només hi ha una proposta i la resta són desitjos i proclames que no ens acosten a l'objectiu de la independència de Catalunya", ha reblat.

Segons la consellera, l'objectiu del Govern és guanyar la independència i ha defensat que "no s'ha de tornar a provar per tornar a picar amb la mateixa pedra". "No treballem amb desitjos. Volem guanyar de debò i que Catalunya sigui una república. Avui no es donen les condicions per tirar endavant una proposta com la que ha fet l'ANC a correcuita. I això ho sap tothom", ha assegurat.

Pel que fa al plantejament de l'Assemblea d'independència o eleccions, Vilagrà ha reiterat que el Govern no és planteja l'opció de comicis i ha dit que en la reunió no hi ha hagut una "proposta concreta" sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, Vilagrà ha afegit que hi ha hagut eleccions fa un any i escaig i que s'està al principi de la legislatura. "Hem de continuar treballant amb el suport actual, que és molt important i és fruit de les eleccions. Seguim treballant per la república catalana amb aquest govern independentista", ha afirmat.

Preguntada pel fet que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, s'hagi reunit per separat amb la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, la consellera ha dit que la trobada amb Puigneró ha coincidit en el temps però que està emmarcada "en un pla molt diferent". També ha recordat que les reunions del president Aragonès amb les entitats sempre han tingut aquest format i que, a banda del president, hi ha participat ella com a consellera de la Presidència. "No és res excepcional", ha conclòs.