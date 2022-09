Els pares de Canet que van demanar el 25% de castellà: «Hem de perdre la por»

Els pares de Canet de Mar que van demanar que s’imparteixi el 25% de les classes en castellà van declarar ahir davant el jutge com a testimonis i van anunciar que es personaran com a acusació particular en el procés obert contra quatre persones que a Twitter van escriure missatges on criticaven la seva acció i que, segons la fiscalia, són «humiliants» i poden ser constitutius d’un presumpte delicte d’odi. El progenitor, Javier Pulido, que fins ara s’havia mantingut en l’anonimat, va assegurar que exerciran l’acusació perquè fets d’aquestes característiques no quedin «impunes», alhora que va afirmar que les persones «hem de deixar de tenir por de demanar els nostres drets», en referència a la seva petició perquè al seu fill li imparteixin classes en castellà. El pare de l’alumne va reconèixer que ell i la seva dona estaven «dolguts» i va destacar cal perseguir les conductes que ell mateix va qualificar d’«assetjament».