ERC ignora Junts i exigeix més temps per organitzar un nou «estat major»

ERC no pensa tenir en compte els temps fixats per Junts per Catalunya en el seu ultimàtum llançat per Jordi Turull fa 15 dies i pel qual exigia que se’ls satisfés tres demandes en el debat de política general del 27 de setembre: reactivar una direcció estratègica de l’independentisme, unir forces al Congrés i reorientar la taula de diàleg. Si no és així, va insinuar Turull, l’estabilitat del Govern podria veure’s compromesa. «No cedirem», apunten diverses fonts republicanes , ja que el partit creu «són ells els que han volgut fer pressió, justament, per alleugerir la tensió interna en la seva força». La postconvergència, en privat, sosté que el pols d’Esquerra a l’ANC aquesta Diada ha estat «un fracàs» i que els seus socis estan «aïllats». Ara bé, mostren preocupació perquè l’immobilisme dels seus socis els posarà en la tessitura de decidir si surten del Govern o no, com han amenaçat. «És un bumerang», afirmen fonts d’ERC. I és que els seus càlculs passen perquè Junts decideixi què fer, si consulta o no la militància la ruptura de l’executiu, i això enfronta les dues faccions que ERC identifica en l’entramat postconvergent, els hereus de CDC i els activistes. «No és el nostre problema. Els tres punts als quals ells al·ludeixen no són prioritaris perquè l’estabilitat del Govern en depengui», reblen aquestes veus.

Això vol dir que ERC no vol abordar la creació d’«un espai de consens estratègic», un dels molts noms que pren el sanedrí, estat major o consell de direcció? No. Els republicans es mostren favorables a l’existència d’un fòrum de «consens estratègic», que es vol «molt discret», amb presència del Govern en nom del president i partits i entitats, però que, sota cap concepte, determini què ha de fer el president Pere Aragonès. «De consens vol dir que tots hi estiguin d’acord». A més, aquest òrgan és demanat per entitats com Òmnium, el propi esbós de sanedrí del qual no desagrada als republicans. Això sí, el naixement d’aquest òrgan «requereix un temps de cocció, que no serà condicionat per les necessitats internes de Junts».

Sospiten els republicans que, darrere de les demandes de Junts, s’amaga la voluntat d’adquirir la rellevància i el poder de decisió amb què no van ser premiats a les urnes, ni en els comicis al Parlament ni en els del Congrés. Un altre temor recurrent, i vinculat a l’anterior, és que Junts intenti col·locar aquest sanedrí sota el paraigua del Consell per la República, l’entitat creada per l’expresident Carles Puigdemont.

Diverses fonts republicanes asseveren que els esdeveniments del passat cap de setmana no han fet variar gens ni mica aquesta voluntat de mostrar fermesa a Junts. I que no els tenen cap por. «Com més pressió traslladen, menys cedirem. Si ho féssim, perdríem posició de força», assevera una veu, que sentencia: «Ells mateixos s’estan dificultant el camí».

Junts manté les tres exigències perquè, segons la seva opinió, la Diada va ser relativament satisfactòria per al partit. El diagnòstic és que ERC, i més concretament el seu líder, Oriol Junqueras, han fracassat en el pols amb l’ANC i ara estan «molt nerviosos», mentre que la seva estratègia -tot i que també era objecte de crítiques a la manifestació- no ha estat erosionada. «No es pot fer un pols al carrer», resumeixen en la direcció de JxCat, que també veuen certes esquerdes internes en l’estratègia d’ERC. «Han quedat aïllats, perquè nosaltres mantenim cercles concèntrics, malgrat les diferències, amb l’ANC i Òmnium, mentre ells ja no i volen imposar la seva estratègia».

Les converses seguiran en el terreny de la discreció fins al debat de política general, que hauria de ser l’escenari que recollís els eventuals acords entre els dos socis del Govern. Però a Junts no s’amaga certa preocupació: si ERC persisteix a no cedir, aleshores la pilota estarà a la teulada dels de Jordi Turull i Laura Borràs. I en aquell moment el dilema serà notable. Ahir mateix es van veure les dues diferents visions sobre què fer. Mentre Turull a Rac-1 apostava per la mà estesa per evitar l’enfrontament entre socis, Laura Borràs intervenia a La 2 afirmant que és «perfectament possible» que es produeixi la ruptura del Govern.

«És perfectament possible que Junts deixi el Govern perquè hem analitzat els compromisos que vam adquirir i els volem complir, i nacionalment no s’estan complint», va afirmar l’expresidenta del Parlament.