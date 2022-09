Operen l’expresident Jordi Pujol després de patir un ictus

L’expresident Jordi Pujol va ser hospitalitzat ahir a Barcelona a causa d’un ictus. L’exmandatari va patir una alteració aguda del llenguatge com a conseqüència de l’obstrucció d’una artèria cerebral. En un primer moment, l’expresident va ingressar a l’Hospital de Barcelona i després el van derivar a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau de la capital catalana, on li van fer proves per determinar el grau d’afectació. Finalment, li van fer un tractament endovascular per eliminar l’obstrucció arterial, una intervenció que va acabar a primera hora de la nit. No es tem per la seva vida, segons fonts properes a Pujol, però caldrà esperar per conèixer els efectes del tractament per conèixer l’abast de les seqüeles.

Pujol, de 92 anys, segueix apartat de la vida pública des de la confessió en què va admetre, fa vuit anys, haver amagat diners a l’estranger. Amb tot, en els darrers temps ha protagonitzat més aparicions públiques i ha concedit alguna entrevista. L’expresident i la seva família estan a l’espera de judici per l’ocultació de l’esmentat patrimoni familiar. En concret, tant Pujol com els seus set fills estan investigats per delictes d’organització criminal i associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental. La salut de l’expresident ha passat per diverses vicissituds en els darrers temps i als 92 anys ha perdut capacitat auditiva i s’ajuda d’un bastó per caminar. Per part seva, la seva dona, Marta Ferrusola, està afectada per una demència, motiu pel qual el jutge de l’Audiència Nacional instructor de la causa contra la família l’ha apartat de les actuacions. Durant els darrers anys, Pujol ha mantingut un cert ostracisme refugiant-se en un petit despatx del carrer de Calàbria després de perdre les atribucions oficials com a expresident. Des d’aquest despatx segueix l’actualitat i manté reunions i contactes. També ha incrementat la vida social assistint a debats o presentacions públiques. En una entrevista a Catalunya Ràdio, dissabte passat i amb l’excusa de parlar de la figura de la reina Isabel II, va reconèixer que, tot i que ha fet coses «ben fetes, fins i tot molt ben fetes», algunes no el deixen «satisfet». Políticament, Pujol confessa al seu cercle de confiança que veu amb preocupació la situació de Catalunya.