El PSC es fa un lloc en els Pressupostos

Mentre els partits independentistes digereixen la Diada i s’arremanguen per explorar si hi ha argamassa possible que reconstrueixi una relació feta miques, al despatx del conseller d’Economia, Jaume Giró, es comença a coure la negociació dels Pressupostos del 2023. Un ball en el qual ERC i Junts sempre han volgut, encara que sense èxit, la CUP, i en què els comuns tornen a ser peça clau. De fet, fa setmanes que la formació de Jéssica Albiach manté converses sobre els comptes. Però el PSC, que reivindica que es forgin pactes amplis al Parlament, no renuncia a jugar aquesta partida. Tot i que el president Pere Aragonès ha rebutjat reiteradament el seu suport, el líder socialista Salvador Illa va anunciar que el seu partit es reunirà amb Giró aquesta mateixa setmana. «Anem de debò amb aquest tema», va insistir.

La veritat és que, per aparèixer a l’agenda negociadora del Govern, que avui aprovarà el sostre de despesa, va ser el PSC qui va reclamar una trobada amb el conseller. La portaveu Alícia Romero li va enviar una carta la setmana passada i la petició va ser atesa. Fonts de la conselleria van dir que ho fan per deferència al principal partit de l’oposició, però que això «no vol dir que siguin el grup preferent de negociació».

Aquest paper el reserven per a En Comú Podem, que ja va facilitar l’aprovació dels últims comptes i que mira de reüll els moviments socialistes. Si una cosa no volen els comuns és perdre aquest rol que fa que els seus vuit diputats cotitzin a l’alça. El seu interès conflueix amb el d’ERC, que descarta aprovar els comptes amb el PSC perquè entén que això li treuria força negociadora en els Pressupostos de l’Estat.

Però l’estratègia d’Illa, que busca fer quallar que ell és l’alternativa a un Govern atrapat en una discrepància crònica que va en detriment de la gestió, passa per insistir i que, en tot cas, sigui Aragonès el responsable de rebutjar l’oferiment malgrat la bona interlocució que el PSC manté amb Giró. «No depèn d’ell, depèn del president», lamenten a la seu de Pallars, que recorden que l’executiu ja ha donat la cara a l’hora de negociar amb la CUP i que no és incompatible sumar amb ells i amb els comuns alhora. Els socialistes no van avançar amb quines propostes assistiran a la reunió perquè primer volen «escoltar» el plantejament de comptes, però van assenyalar que la Generalitat comptarà amb més de 3.000 milions addicionals del Govern de Pedro Sánchez per fer front a una tardor marcada per la inflació i la crisi energètica.

Les condicions

En canvi, els comuns sí que van detallar les seves quatre condicions. Per boca del portaveu, Joan Mena, van concretar que reclamen uns pressupostos «expansius» i, per tant, sense retallades; que no es facin concessions fiscals a les rendes altes i que hi hagi plans per fer front a la pobresa i la sobirania energètica, així com per ajudar les famílies.