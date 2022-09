Rosell denuncia en el judici per frau fiscal que és «objecte de persecució»

L’empresari i expresident del Barça Sandro Rosell es va acollir ahir al seu dret a no declarar en el judici contra ell que se celebra a Barcelona per presumptament haver defraudat 230.591 euros a Hisenda el 2012 i va denunciar, a través del seu advocat, Pablo Molins, que se sent «objecte d’una persecució» des que va accedir a la presidència del club.

«Abans del 2010 no havia tingut problemes amb la justícia ni amb Hisenda, però, a partir d’aquell moment, van començar tots», va destacar el lletrat, que va fer un repàs als processos oberts contra el seu client, inclòs el seu empresonament durant dos anys per una acusació de blanqueig de capitals de la qual va ser absolt. «Va ser un muntatge de la claveguera de l’Estat», va asseverar, per després afegir que ha interposat una querella a l’Audiència Nacional contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo.

L’advocat va admetre, no obstant, que «no té proves» que l’origen del cas que es jutgi fos un muntatge, encara que va mostrar la seva estranyesa per la inspecció sorprenent d’Hisenda, que es va produir un mes després de l’ingrés a la presó de l’empresari, com va detallar el seu altre lletrat, Diego Artacho.

Molins va insistir que Rosell no ha comès el delicte del qual se l’acusa ara i pel qual se li reclama penes «absolutament desproporcionades» que poden comportar, un altre cop, el seu empresonament. «No hi ha simulació, ni ocultació», ja que els serveis cobrats eren reals. El 2019, l’empresari, que està pensant si presenta la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona, va ingressar a les arques públiques 287.000 euros corresponents a la quota suposadament impagada i els interessos de demora, per la qual cosa se li aplica l’atenuant de reparació del dany.

Empresa per no pagar impostos

El fiscal Pedro Crespo, que reclama per a l’empresari dos anys i nou mesos de presó, i l’advocacia de l’Estat, que sol·licita dos anys i dos mesos, van insistir que Rosell va utilitzar com a «instrument» una societat administrada per ell per no pagar els impostos que li corresponien per la seva activitat professional.

Segons la fiscalia, Rosell «va idear i executar una conducta de defraudació» a Hisenda, «va simular» operacions i va deduir despeses, com ara viatges o abonaments de televisió, quan no podia. El 2012, sosté, l’empresari es va dedicar a les tasques de consultories i mediació. L’acusació publica destaca que per al «gruix d’activitats», l’expresident del Barça va usar la societat TOC SLU. Estava domiciliada a casa seva i no tenia «estructura empresarial per prestar els serveis».