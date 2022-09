La vida de l’expresident Jordi Pujol no corre perill si no hi ha complicacions i caldrà esperar 24-48 hores per comprovar possibles seqüeles neurològiques després d’haver patit un ictus isquèmic. Pujol va detectar dificultats per parlar cap a les 11 del matí i a les 17 va ingressar a Sant Pau, procedent de l’Hospital de Barcelona. Constatada l’obstrucció amb un TAC, se li va fer un tractament endovascular amb un cateterisme per via femoral. El ‘trombo’ es va eliminar per aspiració i es va comprovar el bon flux de l’artèria obstruïda. Està ingressat en observació, conscient però amb sedants. Aquest dimarts se li farà un altre TAC per valorar les lesions cerebrals. Els metges estimen que pot estar ingressat entre 3 i 7 dies més.

Diferents professionals mèdics del centre han comparegut aquest dimarts per parlar de l’estat de salut de l’expresident, que es troba actualment en la Unitat d’Ictus. Segons ha explicat el doctor Alberto Lleó, director del Servei de Neurologia, de moment no han pogut fer una “avaluació adequada del llenguatge”, la qual es preveu realitzar durant les pròximes hores “quan el seu nivell de consciència sigui més estable”. Tot i això ha recordat que ara mateix no existeix un “risc vital” en absència de complicacions, afegint que la principal incògnita resta en valorar si hi haurà o no seqüeles de tipus neurològic. Pel que fa al doctor Joan Martí-Fàbregas, cap clínic del Servei de Neurologia de Sant Pau, ha apuntat que el pacient està acompanyat de la família i els fills, que han pogut estar amb ell i a qui “reconeix” tot i els fàrmacs. Operen l’expresident Jordi Pujol després de patir un ictus El doctor ha assenyalat que l’ictus no deixa de ser una “emergència tractable” i que en el cas que els ocupa “es va poder diagnosticar amb prou temps com per administrar algun dels tractaments”. Pel que fa al temps d’ingrés de Pujol, Martí-Fàbregas, ha admès que dependrà de la seva evolució i de si s’han de fer més proves. També de si respon adequadament als tractaments. “Orientativament podrien ser entre tres i set”, ha detallat. Una intervenció “amb riscos” L’expresident Pujol va ingressar a les urgències del centre ahir al voltant de les cinc de la tarda per avaluació i tractament d’un ictus. A la seva arribada - d’acord amb al protocol hospitalari -, es va fer un TC cranial que va detectar la presencia d’una obstrucció d’un segment intracranial de l’artèria cerebral. Després de valorar el cas de forma multidisciplinària, i donat que els símptomes persistien i estàvem dins de les primeres vuit hores, d’acord amb la família es va decidir fer un tractament endovascular. Es va realitzar una trombectomia mecànica mitjançant cateterisme via femoral. El procediment va confirmar una obstrucció aguda de l’artèria cerebral i es va procedir a l’extracció del trombe mitjançant aspiració. El procediment va aconseguir la recanalització del vas amb un bon flux de l’artèria obstruïda. El doctor Martí-Fàbrega ha titllat el procediment d’”exitós”, remarcant que creuen que Pujol podrà recuperar “tot o part del dèficit de llenguatge”. Tot i això també ha admès que el procediment pel qual es va optar tenia un cert “risc”, sobretot per les possibles complicacions en pacients “fràgils”. “El risc és l’edat, però cada vegada hi ha més persones de 80 i 90 anys amb un bon estat funcional i cognitiu”, ha recordat. De fet, en un primer moment aquests tractaments “es limitaven”, però ara es basen en una estimació “biològica”. En el cas de l’expresident es va determinar – d’acord amb la família – que es trobava en un bon estat. “Molts malalts de la seva edat no serien candidats a fer-ho”, ha conclòs.