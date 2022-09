Un treballador de 43 anys ha mort aquest dimecres en caure d'una teulada mentre instal·lava un cable de vida a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Els agents han rebut l'avís del fet a dos quarts d'una del migdia. L'operari col·locava el cable per fer una reparació de seguretat amb un company quan part de la teulada on estava s'ha trencat i ha caigut d'uns 30 metres d'altura. Ha estat l'altre operari qui ha avisat de l'accident. Cinc dotacions dels Mossos i un indicatiu del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat a l'indret. Malgrat la ràpida actuació dels efectius, no s'ha pogut salvar la vida de l'accidentat.

La Unitat d’Investigació de la comissaria de Granollers ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.