Borràs dedica només un paràgraf a la seva defensa

Un jutjat de Barcelona i ni més ni menys que el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han vist indicis contra ella, però això no sembla haver fet efecte en el seu ànim. L’expresidenta del Parlament Laura Borràs, que s’enfronta a una petició fiscal de sis anys de presó, es limita a negar l’existència de qualsevol delicte en la seva actuació al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en un únic paràgraf del seu escrit de defensa.

L’escrit, signat per l’advocat que exerceix la seva defensa, Gonzalo Boye, afirma textualment: «Disconformes amb els correlatius de l’acusació, no hi ha hagut ni fraccionament de contractes, ni falsedats punibles ni decisions arbitràries pel que, sense que hi hagi fets constitutius de cap delicte, no cal parlar d’autoria, ni de circumstàncies modificatives, ni de pena, ni de responsabilitat civil derivada d’un delicte que no s’ha comès, i s’han d’imposar les costes d’ofici».

A partir d’aquí, en les 8 pàgines de l’escrit sol·licita el testimoni d’una vintena de persones, entre les quals figura el conseller de Cultura Lluís Puig, fugit a Bèlgica.