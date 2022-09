El Parlament manté els assessors de Borràs tot esperant un acord polític

El Parlament es comença a moure per a arrencar el curs polític i ho fa amb una presidència buida, desposseïda de les seves funcions. A Laura Borràs, suspesa des de fa un mes i mig, se la va poder veure per la institució el cap de setmana durant la jornada de portes obertes per la Diada i durant el 90 aniversari de la Cambra catalana, però ni va entrar llavors en el despatx que utilitzava quan presidia la institució ni l’està usant ara. Sí que, en canvi, continuen treballant els seus sis assessors. La Mesa es va reunir de nou ahir amb la patata calenta d’una interinitat insòlita i amb la situació kafkiana: de moment, mantenen la seva feina i sou, a l’espera que un acord entre ERC i Junts desencalli la situació.

I és que formalment Borràs ha estat suspesa, però no cessada, així que ningú pot accedir a la presidència de la institució. De la mateixa manera, els seus sis càrrecs de confiança cessen quan és revocada la persona que els va nomenar, tot i que com es tracta d’assessors de lliure designació, només poden ser rellevats si el responsable polític de qui depenen així ho decideix. Això significa que, en aquests moments, la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), qui assumeix les funcions que Borràs no pot exercir, té poders per a cessar-los si ho creu convenient.

Els mateixos assessors van ser els que van plantejar a la vicepresidenta en funcions que tenia tres possibles sortides sobre la taula: que ella mateixa els destituís, que els afectats renunciessin al càrrec o bé que continuessin en el Parlament fent treball administratiu. Segons fonts parlamentàries, Vergés va escoltar els escenaris possibles però no va prendre cap decisió sobre aquest tema.

Segons fonts parlamentàries, el 28 de juliol, quan Borràs va quedar suspesa, la secretària de la Mesa i diputada de Junts, Aurora Madaula, ja va advertir que havia de sol·licitar-se un informe als lletrats abans de procedir a apartar a la presidenta. No va succeir.

Els sis empleats cobren entre 3.400 i 6.300 euros bruts mensuals. El més alt, el de Salvador Esteve com a cap de gabinet. Li segueix el cap de premsa, Pep Elias, que se situa en 5.500 euros al mes; l’assessor Oriol Izquierdo, amb 3.800 euros; i la responsable de gestió, Elvira Parés, i els tècnics assessors del gabinet, Narcís Junquera i Francesc López, els tres amb un salari de 3.400 euros mensuals.

Mentrestant, Borràs s’aferra al càrrec i no vol dimitir -encara que no pot exercir- i el seu partit tampoc té previst forçar aquest escenari. Esperen que siguin els republicans els que ho provoquin si el PSC invoca l’article 180 del reglament per a votar la revocació de la presidenta suspesa. Els postconvergents tenen Madaula i l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, escalfant a la banda.