Pujol està conscient però l’equip mèdic evita valorar les seqüeles de l’ictus

L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, roman ingressat a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona després d’haver sofert un ictus. L’equip mèdic va comparèixer ahir per a exposar la seva evolució i va afirmar que està «conscient, sota els efectes de sedants» després d’haver estat intervingut. La paraula clau, segons fonts del seu entorn i també d’acord amb els informes mèdics, és la prudència.

Pujol està en observació i, segons els professionals que l’han tractat, és «prematur» estimar les seqüeles neurològiques que pugui tenir. «En 24 o 48 hores podrem valorar-ho amb més precisió», va exposar el director del servei de neurologia de l’hospital, Albert Lleó. «Estem davant una emergència tractable», va inquirir el doctor Martí Fábregas, cap clínic del servei de neurologia de Sant Pau, qui va posar en valor la importància, davant un ictus, de la intervenció àgil. «Cal anar com més aviat millor a l’hospital», va remarcar, per la qual cosa la rapidesa en l’actuació en el cas de l’expresident ha estat clau.

Els metges pronostiquen que Pujol es mantindrà ingressat una setmana, motiu pel qual el seu entorn parla de prudència a l’hora de determinar l’evolució de la seva salut. Recorden que ja tenia limitacions auditives i de mobilitat i que l’ictus les pot accentuar, per la qual cosa preveuen que a partir d’ara eviti més els esforços.

Pujol va començar a tenir símptomes d’alteració en el llenguatge quan es trobava en el seu despatx el dilluns cap a les onze del matí va ser ell mateix el que va avisar a la seva família que tenia dificultats per a expressar el que estava llegint. Va ser traslladat a l’Hospital de Barcelona a mitja tarda, on es va confirmar que sofria un ictus provocat per l’obstrucció d’una artèria cerebral que li ha ocasionat la reducció del flux sanguini.

Cap a les cinc de la tarda va ser ingressat a l’Hospital de Sant Pau i va començar el tractament endovascular per a eliminar l’obstrucció arterial, una intervenció que va finalitzar sobre dos quarts de deu de la nit. «L’evolució és bona», va recalcar ahir l’equip mèdic.