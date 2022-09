Els contractes a dit del cas Serveis Socials arriben a la fiscalia

Les irregularitats entre els anys 2014 i 2019 detectades al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, l’entitat que gestiona l’atenció a les persones més necessitades a la capital catalana i que està participada per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, han arribat a la fiscalia de la mà del sindicat CGT, que ahir va presentar una denúncia penal pel pagament de sobresous que pugen a un milió d’euros en només tres anys i la contractació a dit de caps de serveis, entre ells dos vinculats a ERC. La Sindicatura de Comptes i la Intervenció General van trobar més anomalies, com males pràctiques en l’encàrrec de serveis per 22 milions d’euros sense concurs públic, però aquest extrem no ha estat denunciat perquè, segons el sindicat, hauria prescrit.