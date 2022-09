L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha evolucionat favorablement en les darreres 24 hores i el seu estat clínic "ha millorat", segons ha informat l'Hospital Sant Pau. Pujol es troba conscient, pot parlar i ha iniciat la ingesta de menjar. Malgrat això, la ressonància cerebral que se li va fer aquest dimecres ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra. Aquesta zona correspon al territori distal de l'artèria cerebral mitja esquerra, on es trobava l'oclusió per la qual se'l va sotmetre a una intervenció dilluns passat. El centre ha informat que l'expresident continuarà ingressat tota la setmana per observació i valorar l'evolució del seu estat neurològic.

Pujol va ingressar dilluns a les 17.00 hores a Urgències de Sant Pau procedent de l’Hospital de Barcelona per un ictus isquèmic. Els símptomes van començar a les 11.00 hores del mateix dia amb un trastorn del llenguatge. Després de fer-li un TC cranial, se li va fer un tractament endovascular, amb un cateterisme via femoral per aspirar l’obstrucció. Es va observar un bon flux de l’artèria obstruïda.