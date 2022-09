Giró seguirà explorant el suport del PSC per als pressupostos

Mentre dimecres a la tarda al Palau de Pedralbes es produïa la cimera entre ERC i Junts per intentar pacificar el Govern, a l’altra punta de Barcelona el conseller d’Economia, Jaume Giró, es reunia amb la portaveu del PSC, Alícia Romero, per explorar la negociació dels pressupostos. La doble fotografia retrata a la perfecció la dicotomia en què es troba Junts, tensionada pel debat intern entre continuar en el Govern o trencar amb ERC. La trobada al carrer del Foc, on es troba la seu de la conselleria, no va anar malament i no serà l’única. Tot i que el president s’oposa a comptar amb el vot dels socialistes per aprovar els comptes, Giró i el PSC van acordar que hi haurà més trobades.

Segons Romero, comparteix amb Giró que els 3.100 milions addicionals fruit de l’ampliació del sostre de despesa han de ser destinats a les famílies vulnerables i també a les empreses. «Compartim aquests objectius clau i ens emplacem a celebrar noves reunions», va deixar caure la portaveu socialista, que va definir com a «cordial» la interlocució. Tot i que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat per activa i per passiva que el PSC queda fora de la seva equació per validar els pressupostos del 2023, el partit de Salvador Illa defensa que Giró està fent «la feina que li correspon» i entén que és «interlocutor vàlid» per donar per fet que també s’hi pot negociar. Els socialistes, que busquen fer-se un lloc com a possibles socis, demanen que es preservi els comptes de les turbulències entre ERC i Junts davant d’una tardor especialment complexa a nivell econòmic. «Ens agradaria que el Govern se centrés a governar. Catalunya viu moments difícils», va lamentar Romero, que considera que el desacord independentista va en detriment de la gestió. Davant d’una eventual ruptura del Govern, el PSC considera que «no és moment» d’eleccions. Si finalment es donés aquest escenari, va explicar la portaveu socialista, l’actitud del partit seria «la mateixa» que fins ara: mà estesa per tirar endavant els comptes. «El Govern pot comptar amb nosaltres per avançar. Ajudarem a que igualment hi hagi pressupostos», va afirmar la portaveu socialista. Converses amb els comuns Tot i que Giró ha obert negociacions amb el PSC, ja fa setmanes que manté converses amb els comuns, amb els quals ja s’ha reunit tant aquesta setmana com l’anterior. L’executiu no preveu cap canvi en els impostos. Tot i que Junts va aprovar al juliol al congrés que apostava per eliminar l’impost de successions i reformar el de patrimoni, la consigna d’Aragonès és no tocar res en matèria fiscal. Aquesta és una línia vermella del president compartida pel partit de Jéssica Albiach. Tampoc el PSC veu convenient obrir en aquests moments aquest meló. L’única novetat que es preveu és que s’incorpori el tribut als grans creuers que prepara la Conselleria d’Acció Climàtica, un gravamen ja pactat en la negociació dels comptes amb En Comú Podem l’any passat.