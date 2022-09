El jutge del cas Volhov crida a declarar l’exconseller Xavier Vendrell

El jutge Joaquín Aguirre, que instrueix el cas Volhov de presumpta corrupció i finançament del procés, ha reactivat la investigació de l’operació urbanística a la finca de Villa Bugatti a Cabrera de Mar i ha citat a declarar sis investigats, entre ells l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell; l’alcalde de Cabrera, Jordi Mir (Junts), i l’exregidor d’Urbanisme, Enric Mir (ERC). Tots ells hauran de comparèixer al jutjat a partir del mes d’octubre. També ha citat sis testimonis, entre els quals hi ha dos càrrecs del Departament d’Educació. La Guàrdia Civil va detenir en aquesta operació una vintena de persones el 28 d’octubre del 2020 i estan investigats per malversació de fons, prevaricació, suborn i tràfic d’influències.

La Guàrdia Civil considera que Vendrell va utilitzar «els seus contactes polítics», entre els quals hi ha exmembres del Govern i actuals alts càrrecs, per «garantir l’èxit del negoci» que projectava a Villa Bugatti, on volia crear un centre per a alumnes amb necessitats educatives específiques. En un dels seus informes incorporats a la causa, assenyala que Vendrell va entaular contacte amb els que van ser consellers Josep Bargalló i Chakir El Homrani, així com amb altres alts càrrecs dels departaments d’Educació, Treball, Economia o Territori. Així mateix, s’investiga presumptes irregularitats en una requalificació urbanística d’un solar, fent que doblés el seu valor.