L’alt cost per a JxCat de sortir del Govern

Abans de l’estiu, a Junts es respirava una certa tranquil·litat sobre la continuïtat al Govern amb ERC. Però les diferències sobre el procés amb els republicans fa que aquesta sortida de l’executiu es vegi avui com una opció real.

Poder i influència. Junts controla la vicepresidència del Govern, la Conselleria d’Economia i àrees de pes com sanitat, infraestructures, polítiques socials, política universitària i investigació. Dominar aquests àmbits serveix per defensar la feina del dia a dia, encara que hi hagi sectors postconvergents que prioritzin el fet de vendre’s com a moviment per a la independència per sobre de la gestió autonòmica. Perdre el Govern també és perdre alts càrrecs, és a dir, diners i influència. Diners amb els quals els partits es financen i que en el cas d’una formació nova com Junts són especialment necessaris per al procés de desplegament territorial en què està implicada.

Partidaris i detractors. Fa mesos que els lauristes reclamen sortir del Govern. De fet, Borràs mai no va ser partidària d’entrar-hi. Així que davant d’una tensió com l’actual, en què segons Junts, ERC no està complint el full de ruta independentista, Borràs i els seus partidaris tenen més incentius que mai per remar a favor de la ruptura. L’expresident Carles Puigdemont, líder indiscutible del projecte, també rema en contra del pacte. Però davant d’ells hi ha la majoria de consellers. El d’Economia, Jaume Giró, ho ha dit públicament: sortir del Govern és un error.

Les eleccions municipals, claus. Per sortir o no del Govern, Junts té un altre element clau sobre la taula: les eleccions municipals de la primavera que ve. Per al partit són clau, essencials, determinants, per observar si el partit aguanta l’estrebada d’ERC, o si va a la baixa. Tot a Junts estava preparat per centrar el curs polític en les municipals: anunciar fitxatges del PDeCAT, buscar candidatures transversals i intentar plantar cara a Esquerra, però el xoc intern i la inestabilitat del Consell Executiu juguen en contra d’aquesta estratègia. I tenen molts dirigents en estat d’alta preocupació, perquè temen que aquesta crisi permanent els passi factura. No és el mateix que un alcalde o candidat de Junts vagi als comicis amb un Govern al seu costat, amb consellers que venguin al municipi els avenços que s’aconsegueixin, que fer-ho amb una carta de presentació basada en la ruptura de l’executiu.