L’exdirector del FAQS, Pere Mas, ha confirmat la «intimidació inacceptable» per part del diputat i vicepresident de Junts Francesc de Dalmases a una periodista del seu equip el 9 de juliol després de l’entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ha reiterat que el diputat «va agafar pel braç» la treballadora, la va tancar al camerino, la va esbroncar i insultar amb frases com «mala periodista» i «programa de merda» i que una altra treballadora, «tremolant i alterada», va ser qui el va avisar.

Mas també ha relatat que l’afectada no va denunciar després dels fets perquè el del 9 de juliol era el penúltim programa i es vivia un context en què els treballadors temien pel seu futur laboral. «Hi havia por. Afectava la presidenta del Parlament i se sumava una situació de vulnerabilitat laboral», ha afirmat.

L’exdirector del programa ha revelat també que la concreció prèvia de l’entrevista va ser «complexa» i que no es va tancar fins a 24 hores abans. Es va negociar inicialment amb el responsable de premsa de Borràs, però es va acabar «derivant Dalmases, una situació poc habitual». Algunes de les condicions prèvies que pretenia posar eren «inacceptables» i d’altres es van admetre, però Mas ha deixat clar que els periodistes que van intervenir en el programa van poder «preguntar el que van voler i com van voler».

Els fets van tenir lloc el 9 de juliol davant la presència de Borràs i de dos dels seus assessors i, malgrat que el PSC, ERC, els comuns i la CUP van activar el botó perquè se li apliqui el codi de conducta que han de complir tots els electes de la institució, per ara no s’ha mogut res.

Els grups que van elevar el cas a la Mesa del Parlament assenyalaran que no s’ha convocat encara la comissió de l’estatut del diputat, presidida pel dirigent de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, també pròxim a Borràs. És en aquest espai en el qual s’ha de contrastar si el comportament de Dalmases s’ajusta o no al codi de conducta de la institució, que obliga els diputats a mantenir una «actitud exemplar» i els recorda que les seves relacions amb els mitjans de comunicació s’han d’orientar «a favor del dret a la informació». Les sancions per incompliment poden anar des de l’amonestació pública a una multa de fins a 12.000 euros i fins i tot a la suspensió temporal del càrrec.