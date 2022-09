El setge judicial continua estrenyent-se al voltant de Xavi Jiménez, l’únic imputat per l’assassinat d’Helena Jubany, un crim que la família de la víctima fa més de 20 anys que intenta resoldre. Aquest divendres al jutjat de Sabadell, on el togat Juan Díaz Villar instrueix la causa reoberta a finals del 2021, hi ha prestat declaració un testimoni que ha desmuntat una part fonamental de la coartada de Jiménez: on era la tarda del divendres 30 de novembre de 2001, quan es perd el rastre de la víctima i se sospita que va ser segrestada pels individus que van acabar llançant-la daltabaix d’un terrat, semidespullada i drogada, la matinada del diumenge 2 de desembre de 2001.

L’acusat i Jaume Sanllehí, els dos amics i membres de la secció de natura de la Unió Esportiva de Sabadell (UES), es van contradir davant la policia pocs dies després de la mort de Jubany, quan acabaven de començar unes indagacions que encara no han acabat. Interrogat pels investigadors sobre on era quan Jubany va desaparèixer, Sanllehí va explicar que aquell divendres havia estat a Barcelona fent unes cerveses amb uns amics. A continuació, i en sentit contrari, Jiménez va dir als agents de la Policia Nacional que ell havia passat aquella tarda en companyia de Sanllehí, preparant una excursió de la UES que es va portar a terme l’endemà, dissabte 1 de desembre de 2001.

Al sortir d’aquella declaració, els dos amics es van adonar de la contradicció, i Sanllehí va acudir voluntàriament l’endemà a la comissaria per retirar la seva primera declaració i fer-la coincidir amb la coartada de Jiménez: es va excusar i va mantenir que la tarda del 30 de novembre no havia estat a Barcelona, sinó, tal com havia dit Jiménez, a les instal·lacions de la UES, preparant amb ell l’excursió a Artés.

Aquest divendres, més de 20 anys després, ha declarat al jutjat un amic de Sanllehí que ha afirmat que aquell divendres 30 de novembre Sanllehí no era a Sabadell, sinó al seu costat, a Barcelona. És a dir, que la primera versió que va donar al seu dia Sanllehí era la correcta. L’amic de Sanllehí ha detallat que tenien el costum de reunir-se cada divendres a la cafeteria Zuric de Barcelona i fer unes cerveses per dos o tres bars de la zona. Segons Benet Salellas, l’advocat que defensa els interessos de la família Jubany, aquest amic de Sanllehí, que es va posar en contacte amb ells després de veure els capítols que la sèrie de ‘Crims’ va dedicar a l’assassinat de Jubany, ha declarat aquest matí que recorda que van estar junts perquè aquell divendres en concret estaven celebrant el seu aniversari.

Amb aquesta declaració, la investigació ha aconseguit donar un nou indici sobre Jiménez, que està imputat i amb mesures cautelars per aquesta causa: no té passaport i ha d’acudir mensualment al jutjat per firmar. «Hi ha prou indicis que permeten afirmar que Xavi Jiménez va participar de manera activa en la comissió del delicte d’assassinat d’Helena Jubany». Amb aquesta contundència s’expressava el mes d’abril passat el jutge Díaz Villar en una interlocutòria redactada després d’escoltar Jiménez i imputar-lo formalment per l’assassinat de la bibliotecària de 27 anys.

La UES guarda silenci

Aquest divendres estava també citat a declarar Francesc Macià, actual president de la secció de natura de la UES i que ocupava el mateix càrrec el 2001. Macià, segons els registres telefònics de telèfons fixos –no dels mòbils que no ha sigut possible consultar–, va parlar amb totes les persones investigades en aquesta mort en els dies posteriors als fets. Segons l’advocat Salellas, Macià, que ha esquivat la premsa gràfica que ha fet guàrdia davant el jutjat, s’ha escudat en la falta de memòria per detallar davant el jutge per què es van produir aquelles trucades entre els membres d’un grup que per la família, en el millor dels casos, sap molt més del que explica i, en el pitjor, està directament implicat en l’assassinat de la dona.

Els anònims

Helena Jubany va rebre dos anònims poc abans de ser assassinada (el 17 de setembre de 2001 i el 9 d’octubre de 2001). La Policia Nacional considera que l’autor d’aquests anònims és Jiménez. Els dos anònims anaven acompanyats de refrescos: una orxata i un suc de taronja. El jutge assenyala en la seva interlocutòria que Jiménez sabia que Jubany adorava l’orxata perquè n’havia pres amb ella en ocasions anteriors.

El segon anònim va ser entregat a casa de l’Hel·lena un dia en què no consta que Jiménez, llavors ocupat a la Diputació de Barcelona, acudís al seu lloc de treball.

El contingut dels anònims detallava pistes, com que el seu autor volia estudiar anglès i que desitjava coincidir amb Jubany en una altra excursió amb ella de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), va fer sospitar a l’Helena que Jiménez podria estar-hi al darrere i així ho va explicar a una amiga. Tant Jubany com Jiménez eren membres de la UES. Ell es va enamorar d’ella i va mirar de seduir-la sense èxit, un intent que va generar el distanciament entre tots dos, tal com l’imputat ha reconegut aquest divendres i el jutge destaca en la interlocutòria.

Hi ha un vincle clar entre els anònims i l’assassinat de l’Helena ja que als refrescos que incloïen es van trobar restes de benzodiazepina, el mateix somnífer que es va trobar al cadàver de la víctima i que es va utilitzar per sedar-la i llançar-la inconscient des del terrat de l’edifici del carrer de Calvet d’Estrella de Sabadell.

Jiménez, a més, coneixia el lloc on vivia Jubany, que s’havia instal·lat des de feia poc a Sabadell. I el contingut dels anònims coincideix amb el dels correus electrònics que Jiménez va enviar a Jubany i en els quals també es referia a les excursions de la UES i a la seva intenció d’estudiar anglès.