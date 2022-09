Els olotins RCR Arquitectes projecten la nova estació de Sants

L’estació de Sants i el seu entorn seran uns altres a mitjans del 2026. Les instal·lacions ferroviàries d’una de les portes d’accés a Barcelona, antiquades i al límit de la seva capacitat, es transformaran per donar pas a un edifici on es podrà entrar pels quatre costats, lluminós i sostenible. A l’exterior, s’eliminaran els vials de circulació que ara entorpeixen l’accés. La injuriada plaça dels Països Catalans, sempre provisional i grisa, tindrà arbres i parterres verds, igual que la part posterior de l’estació, la de Joan Peiró.

L’avantprojecte, que signen els premiats RCR Arquitectes d’Olot (van rebre el Pritzker el 2017 i fa poc presentaven el nou celler de Peralada, un dels seus últims treballs), s’executarà per fases i algunes acabaran el 2030 o més enllà. Hi haurà més espai per als passatgers, ja que es duplica el volum construït fins als 36.000 metres quadrats. Quatre sales d’espera per als viatgers (dues per al TAV i dues de Rodalies) o un nou vestíbul de metro són altres millores de l’estació, segons el projecte presentat ahir per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Deixar de ser «una rotonda»

Mentrestant, a les andanes, un dia més, els problemes a Rodalies seguien, aquesta vegada a la R2 i la R4, com divendres de la setmana passada, encara que la ministra va assegurar que les incidències es produeixen «a tot arreu». Prèviament a l’acte amb la ministra i l’alcaldessa, la tinenta de batllia de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, va assegurar que la remodelació permetrà que l’estació «deixi de ser una rotonda viària» gràcies a aquesta permeabilitat de l’edifici, cosa que els veïns han reclamat insistentment al llarg del procés participatiu, que ha durat més d’un any.

Sanz va avançar també que s’ha actualitzat l’estació per ajustar-la als criteris de la ciutat i amb la voluntat que aquesta creixi fins als 58 milions de passatgers anuals el 2030 (el 2019 eren 47 milions) i que el transport ferroviari guanyi el pes que la crisi climàtica li exigeix. L’alcaldessa Colau va destacar que s’han de «prioritzar les inversions i el més important és gastar en línies ferroviàries» com Rodalies. I va afegir: «No contamina, és eficient i té molta capacitat». El pressupost total de l’actuació es calcula en uns 410 milions d’euros, que es finançaran parcialment amb fons europeus, va detallar la presidenta d’Adif, María Luisa Domínguez. El fet que hi hagi diners compromesos des de Brussel·les permet fa presagiar que els endarreriments històrics en l’execució d’aquesta obra no es repetiran. Les primeres licitacions seran a la primavera del 2023, segons Domínguez.

Un espai diàfan i agradable

En la primera fase Adif es gastarà 130 milions d’euros: principalment vestíbuls i reordenació dels accessos, avui caòtics, estrets i foscos. Els dissenys dels arquitectes presenten una estació blanca, diàfana, còmoda i agradable. A l’exterior, hi haurà canvis a la mobilitat, es mourà l’estació d’autobusos i se’ls rentarà la cara a les places. Un altre dels aspectes rellevants del futur edifici és que s’hi instal·laran 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques i tindrà un mantell que servirà per captar llum per al vestíbul i, alhora, generar ombra. L’estalvi d’energia respecte un edifici convencional, segons Adif, serà d’un 48%.

En la presentació, la ministra Raquel Sánchez va destacar que és un equipament que no només dóna servei als barcelonins sinó a tot l’entorn. «Aquest és el ministeri de les ciutats, de Barcelona, d’aquesta estació», va dir entre crits del Sindicat de Llogateres, que van boicotejar l’acte reclamant una regulació dels lloguers.

«Volem una ciutat accessible i amigable, pensada per a les persones i per les persones. Volem posar remei a la distorsió que era l’estació per al barri de Sants», va assegurar la ministra socialista. La ministra va admetre que la reforma arriba amb massa retard.