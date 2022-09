Els «punts foscos» de la versió del diputat de JxCat

La versió que ahir va oferir al Parlament el diputat de JxCat Francesc de Dalmases sobre el seu incident a TV3 té alguns «punts foscos»:

L’agafada i els insults

Dalmases va reduir la polèmica a una «discussió» de tres minuts en què no es va produir «cap amenaça». En cap moment va fer referència al fet que va agafar pel braç la periodista per portar-la a un camerino. També va passar per alt els insults a crits amb frases com ara «mala periodista» i «programa de merda».

La porta oberta

El diputat de Junts va puntualitzar que «no era una discussió per tenir als passadissos» i que una de les portes del camerino on es va produir la bronca «estava oberta». Es tracta d’uns camerinos de doble porta, però ell i la comitiva formada per Laura Borràs i dos assessors van tancar la que estava més a prop del plató amb la periodista a dins. Una companya va alertar de la situació «tremolant i alterada», segons va relatar l’exdirector del programa, encara que els crits van ser escoltats per més treballadors del FAQS, que en aquell moment seguia en directe.

Les «disculpes»

Després d’un primer intent de desmentir els fets quan es va destapar la polèmica, Dalmases va fer un tuit en què assegurava: «Demano disculpes a tothom que s’hagi pogut sentir ofès». Per a ell, això ja significava demanar perdó a la periodista, de qui ha dit que li va desitjar unes «felices vacances» deu dies després del que havia passat. Ningú al programa ni a la CCMA ni al Parlament no ho va interpretar com un penediment pel que va fer.

El «context»

Segons Dalmases, no s’explica la polèmica sense tenir en compte «el context» de la setmana en què es va fer l’entrevista, marcada per la situació judicial de Borràs i, en aquell moment, la possible suspensió com a presidenta del Parlament que es va acabar materialitzant després.

Els mitjans «comptables»

Dalmases va apuntar que hi ha un interès mediàtic a fer gran aquest cas. I fins i tot va dir que és sospitós que les primeres informacions apareguessin deu dies després dels fets i va parlar de lawfare.