Esquerra desvincula el nou «estat major» de l’ultimàtum de Junts

«No va d’això». La cimera entre ERC i Junts seguia el seu curs, dimecres, i aquells que seguien els esdeveniments al peu de canó destacaven que el debat, en aquell moment, no se centrava en com articular un nou «estat major», encara que la postconvergència ho prioritzés. De què van discutir, per tant? «De la fase anterior», van explicar aquestes fonts. Si una de les exigències de Junts per no trencar el Govern (l’única de les tres amb possibilitats de ser pactada, segons els mateixos càlculs postconvergents) no ocupava el centre de la taula és perquè la dupla dirigent, Oriol Junqueras i Marta Rovira, avalats per Pere Aragonès i Marta Vilalta, havien portat el vídeo encara més enrere.

I és que per a ERC encara no s’està en el moment adequat per discutir la creació d’un espai de coordinació entre partits i entitats independentistes. En una línia de pensament molt cartesiana, asseveren que no es pot crear un espai com aquest si no hi ha una estratègia acordada.

Crear un «estat major» per definir l’estratègia, argumenten a ERC, seria, de facto, substituir les funcions del Govern i del seu president, que compten, tots, amb l’aval de les urnes. «La coordinació no serveix de res si no ens posem d’acord sobre què fer i, ara mateix, només hi ha una estratègia, la nostra. A ningú se li ha acudit encara una altra manera de fer la independència de manera democràtica, pacífica, efectiva i reconeguda per la comunitat internacional», defensa un republicà. «Fins ara i mentre esperem millors aportacions», ironitza la font, «només hi ha una estratègia, la de buscar un referèndum pactat amb l’Estat. I això passa, el 2022, per la taula de diàleg. Una taula que, en l’acord de Govern els dos signants es comprometen a donar-li una oportunitat els dos primers anys de legislatura», desenvolupa, i sentencia: «El primer incompliment és el seu».

La realitat és que la crisi actual no deriva d’un malentès recent i això la fa especialment explosiva. La crisi actual és l’onada expansiva del que va passar just fa un any quan, a dies de la celebració de la taula de diàleg, Junts va presentar la seva delegació, amb noms de partit i sense consellers. Aragonès va apartar tota representació del partit fins que aquesta no fos composta per membres del Govern.