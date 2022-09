El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat alguns dirigents del PSC i de Junts de "tapar-se les vergonyes i els casos de corrupció els uns als altres" i de voler dividir els catalans per repartir-se despatxos a les institucions.

En un Consell Nacional ordinari d'ERC a Barcelona aquest dissabte, ha afegit que els votants de Junts es pregunten "per què alguns dels seus dirigents es plantegen cada dia deixar el Govern i no s'han plantejat mai la possibilitat de deixar la presidència de la Diputació de Barcelona", que ha dit que van regalar al PSC.

Ha responsabilitzat el PSC del fet que els trens de Rodalies no funcionin, segons ell; de l'espionatge amb Pegasus (per acció o per omissió, ha aclarit), i de suposades infiltracions en organitzacions com el Jovent Republicà, davant el qual també ha lamentat que "alguns dirigents de Junts prefereixin atacar ERC".

"Durant dècades una part de Junts i del PSC ha representat una obra teatral en la qual han jugat a dividir la societat, a confrontar-nos els uns amb els altres", i ha remarcat que ho continuen fent, amb el mateix objectiu de repartir-se els despatxos, ha reiterat.

Per ell, alguns d'aquests dirigents prefereixen arrossegar les institucions catalanes "per protegir els seus interessos personals, egoismes i miopies".

I ha demanat als votants de Junts en desacord amb l'estratègia dels seus dirigents "que no es deixin arrossegar, que no sacrifiquin el país pels interessos d'alguns dels seus dirigents, perquè Catalunya és molt més important".

Marta Rovira, preocupada per la divisió interna de Junts

També ha intervingut la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha reivindicat que per Esquerra "no és el moment de dimitir, sinó d'estar" en el Govern i de preparar-se per afrontar les perspectives econòmiques de cara a la tardor.

Rovira ha assegurat que està preocupada perquè el Govern no estigui fort i cohesionat per estar massa pendent d'un debat intern entre els seus socis: "Ens preocupa que la divisió interna de Junts desestabilitzi" l'Executiu.

"No podem assumir ni tolerar que el Govern estigui pendent d'un debat pendent de tancar amb el soci de Govern. Tanqueu-lo", i ha afegit que hi ha partits més preocupats per les elits que per la resta de la societat.

Ha defensat que els independentistes no s'haurien de considerar adversaris entre ells: "No acceptem que això vagi de treure uns vots més en les eleccions" --ha dit-- ni d'acusar-se els uns als altres de traïdors o de botiflers, per la qual cosa ha reivindicat un espai de lleialtat.

Taula de diàleg

També ha tornat a defensar la taula de diàleg i ha assenyalat els que la critiquen: "Quantes vegades han tingut prou força política per fer que un Govern espanyol reconegui que s'ha de parlar d'autodeterminació i amnistia?".

"Continuarem fent asseure el Govern (central) en una taula on no es vol asseure, que reconeix el conflicte polític entre Catalunya i el Govern (espanyol). Quan, abans, havia passat això?", ha preguntat.