ERC i Junts utilitzen el pacte de Govern per a acusar-se mútuament de deslleialtat

El 29 d’agost, en el primer dia del curs polític, Jordi Turull i Laura Borràs van plantejar un ultimàtum a Pere Aragonès. Les seves demandes concerneixen tres punts de l’acord de Govern que els postconvergents consideren incomplerts. JxCat va agitar l’espantall de la sortida de l’Executiu tret que el president, en el debat de política general, faci marxa enrere. ERC sempre ha atribuït l’ultimàtum a una tàctica de Junts per «externalitzar les seves lluites intestines entre els exconvergents i els activistes». Aquestes són les tres posicions dels socis i no obstant això, enemics.

Espai de coordinació

Text de l’acord: «Promoure i participar en un espai de coordinació, consensos i direcció estratègica per a generar consensos entre els actors independentistes. Aquest espai es vol a cinc (els tres partits i les dues entitats) (...) i busqui la coordinació amb el Consell per la República fins que aquest finalitzi la seva reformulació».

Com calia esperar, ja que aquesta pedra va ser la que més va costar de llevar de la via de l’acord l’abril del 2021, els partits tornen a xocar amb el sanedrí o estat major. Junts acusa ERC de no haver mogut un dit per a crear-lo, màximament quan l’espai de diàleg que existia, ja des de 2017, va deixar de reunir-se el desembre passat. ERC acusa Junts d’haver boicotejat els treballs previs per a reformar el Consell per la República i dotar-ho d’una major transversalitat i trencar amb l’ascendent de Carles Puigdemont sobre l’entitat que va crear.

El que subjau és la lluita pel timó del procés. Els republicans creuen que els postconvergents, sense la presidència, tracten d’intercedir en les decisions clau. I els demanen que facin algun tipus de proposta, perquè en l’actualitat «només hi ha la d’Esquerra. I ells només critiquen». «Si no tenen proposta i només critiquen la nostra, poc cal coordinar», apunta ERC.

Taula de diàleg

Acord de Govern: «ERC aposta per continuar explorant la Taula de Diàleg, Negociació i Acord (...) Junts assumeix donar una oportunitat a aquest espai perquè sigui un punt real de negociació (...) L’escepticisme de Junts amb la taula no serà un impediment per a treballar i participar lleialment en el diàleg».

Junts reclama que en la taula amb el Govern central s’abordin aquelles qüestions per al que la part catalana la va crear: l’autodeterminació i l’amnistia. L’entrada en joc, en l’última taula, de qüestions com la defensa del català ha servit de palanca als postconvergents per a denunciar el trànsit del fòrum cap a una espècie de versió b de la Comissió Bilateral.

ERC s’agafa a aquest punt de l’ultimàtum per a acusar a Junts que els primers que no han complert el pacte són ells. No veuen cap lleialtat postconvergent. Tampoc abans de l’entrada d’altres assumptes en la taula.

La mateixa Laura Borràs va assenyalar, a penes deu dies abans del dia de l’ultimàtum, que la taula havia passat de ser un òrgan «estèril» a «contrari» per al procés de Catalunya cap a la independència.

Tot això amb la sortida de Junts de la mateixa taula de diàleg, a compte del debat obert amb Aragonès sobre si els representants havien de ser o no membres del Govern. L’acord no l’especifica i els republicans, en una primera instància, es van acollir a una reunió entre el president i el llavors secretari general de Junts, Jordi Sànchez, en la qual aquest, suposadament, hauria acordat la participació dels consellers postconvergents. En qualsevol cas el full de ruta de l’Executiu per als quatre anys concreta que la taula és «entre tots dos governs».

Coordinació en el Congrés

Acord de Govern: «S’articularà un espai de treball i comunicació permanent entre el Govern i els partits que l’integren i tinguin representació en les Corts, liderat pel president i el vicepresident».

Aquest és el punt en el qual menys dubta ERC i el que prioritza Junts. Entén Junts que l’actual composició del Congrés i la pírrica majoria parlamentària que sosté al Govern de Pedro Sánchez dota l’independentisme d’una ocasió d’or per a forçar als socialistes a explorar camins que motu proprio mai transitarien. I que és per això que els diputats d’ERC, Junts, el PDECat i la CUP haurien d’actuar en bloc en aquelles qüestions que poguessin repercutir en el procés.

Els republicans fan notar dos però. Els diputats decisius són els tretze d’ERC. Els quatre de Junts són insubstancials. La sospita republicana que Junts tracta d’aconseguir un poder de decisió, influència i rellevància que no està sustentat en el veredicte de les urnes. Oriol Junqueras porta una setmana apuntant que estava convençut que «la coordinació es basa a respectar la majoria democràtica». Una manera de dir que, vots en mà, els de Junts haurien d’obeir sense dir ni piu als tretze d’ERC.

El segon punt és que no sempre es pot traçar la divisòria entre assumptes sobre el procés i els del dia a dia, com es demostra en les negociacions sobre els Pressupostos Generals de l’Estat, on la qüestió social es barreja amb la més política.