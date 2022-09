El PSC es prepara per a pactar a costa de la crisi en el Govern

A río revuelto, ganancia de pescadores, diu el refrany castellà. I defineix l’estratègia del PSC per a encarar el nou cicle electoral. Davant l’enfrontament crònic entre ERC i Junts que posa en escac al Govern i sotmet la política catalana a una borrasca permanent, els socialistes busquen projectar que ells són l’alternativa estable. Per a resoldre el cub de Rubik dels pressupostos o per a superar el bloqueig de la presidència del Parlament, per a garantir l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat o per a apuntalar la taula de diàleg, es trenqui o no el Govern, aquí pretén estar Salvador Illa. No tem que hi hagi noves eleccions, però tampoc creu que convinguin ara.

Els socialistes necessiten temps per a treure més avantatge als independentistes. Tenen clar que aquest objectiu passa per fer palanca en les esquerdes obertes entre ERC i Junys, de fer de soci de conveniència a vegades amb un i a vegades amb l’altre. O amb tots dos, com va succeir amb la llei per a defensar el català a l’escola o per a renovar càrrecs caducats com els de la CCMA, el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes. La qüestió és ser actor necessari i, si es pot en algun cas, imprescindible. El debat de política general serà un bon reflex del pla socialista per a guanyar protagonisme a costa dels desacords independentistes.

«El president té la majoria trencada. Sabíem que repetir la coalició amb Junts no funcionaria, però no esperàvem que la deterioració de la relació fos tan ràpida», admeten a la sala de màquines socialista. Davant un eventual escenari de ruptura de la coalició, asseguren que la seva estratègia serà «la mateixa»: continuar oferint suport en paral·lel al desgast que entenen que aniran acumulant republicans i postconvergents. La seva estratègia requereix temps perquè la implosió independentista s’acabi traduint en la superació de la dinàmica de blocs. Amb els sondejos sobre la taula, només una nova aritmètica que trenqui la majoria dels últims anys pot dur el PSC al Govern. «No tinc pressa», insisteix Illa quan se li pregunta per les pròximes eleccions.

Hi ha dues carpetes crucials que marcaran la legislatura i en les quals el PSC ja està situant-se per a tenir un paper preponderant a costa de les discrepàncies entre ERC i Junts: la negociació dels comptes del 2023 i la gestió de la interinitat en la cambra catalana amb la presidenta Laura Borràs suspesa.

«Anem de debò», insisteix Illa quan s’ofereix per a donar suport als pressupostos de la Generalitat. Sap que Aragonès no vol el seu suport i que als republicans els cou que el principal partit de l’oposició s’hagi fet un lloc en l’agenda del conseller d’Economia. També sap que els comuns són els negociadors prioritaris, però que al mateix temps el PSC és ben rebut per Jaume Giró malgrat la directriu del president.

El relleu de Borràs

En el capítol de la situació enquistada per la presidència sense funcions en el Parlament Illa també intenta ficar cullerada. Subratlla que no es vol «aprofitar» ni treure rèdit d’un garbull que considera que llastra la institució i que han de resoldre ERC i Junts, però al mateix temps pressiona via carta als independentistes perquè arribin a un acord polític per a substituir-la. Ell, es posa a disposició per a facilitar-ho, un oferiment que posa encara més en evidència el bloqueig independentista. Si bé els socialistes van apuntar a la possibilitat de revocar a Borràs per via de l’article 180 del reglament del Parlament, finalment conclouen que hi ha severs dubtes jurídics per a aplicar-lo en aquest cas. Sense pacte polític per a rellevar a la presidenta, admeten que l’escenari més probable serà el d’una provisionalitat sine die de la que Junts no pensa moure’s.

Moral de victòria

Des de la cúpula del PSC insisteixen que no es tracta de «furgar en la ferida» de la divisió, sinó d’actuar «amb responsabilitat». La directriu d’Illa és no exercir una oposició estèril i agra com la de Ciutadans en la passada legislatura. «Construir alternativa no vol dir oposar-se a tot o tancar-se a col·laborar amb el Govern», recalquen els socialistes, que presumeixen d’haver aprovat més de 60 mesures en les reunions del seu «Govern alternatiu». Com més profunda és la crisi independentista, més centralitat creuen guanyar amb la seva mà estesa.

La moral de victòria s’ha instal·lat en la seu del carrer Pallars a cop d’enquestes. Tant, que aquesta mateixa setmana els socialistes han iniciat una campanya per a sumar militants amb 260 parades per tota Catalunya. En aquests moments en tenen 12.000 i esperen que creixin de cara a les eleccions municipals.