Borràs: presidenta simbòlica dins i fora del Parlament

Els Mossos ja no li fan la salutació d’honor. Tampoc sona el timbre que alerta el personal de la institució de la seva arribada, que és igual que la de qualsevol altre diputat. Laura Borràs no està cessada com a presidenta del Parlament, però sí suspesa, una situació que fa que estigui en una mena de llimbs i que porti la cambra catalana a una situació insòlita. Conserva el càrrec a títol nominal, però no les funcions i, per tant, tampoc les prerrogatives. La paradoxa serveix la líder de Junts per esbossar una realitat paral·lela: alimenta de portes enfora que continua en el comandament com a segona autoritat de Catalunya, però en realitat de portes endins ni tan sols utilitza el despatx o la sala d’audiències presidencial.

«Realitat paral·lela» és, precisament, l’expressió a la qual es va acollir Borràs per explicar el passat 14 de febrer perquè va defensar durant dies que el diputat de la CUP Pau Juvillà mantenia el seu escó mentre que els funcionaris, sense que ella ho hagués ordenat, ja l’havien inhabilitat per la via dels fets. Des que el PSC, ERC i la CUP van aprovar la seva suspensió com a presidenta el 28 de juliol passat per l’obertura del judici oral del cas de fraccionament de contractes, la dirigent ha anat al Parlament en comptades ocasions. Il·lustrativa va ser la del cap de setmana passat, durant les jornades d’obertura del Parlament per la Diada i de celebració del 90è aniversari de la institució. Va saludar els visitants i durant les festes es va col·locar a la porta -on no hi ha protocols- a prop d’Alba Vergés, vicepresidenta amb funcions de presidenta.

Una cosa semblant va fer el 8 de setembre passat, quan es van lliurar les medalles d’honor del Parlament. Es va asseure a primera fila, però a un costat, a certa distància dels seients reservats per als membres de la Mesa. Tres dies després, a l’acte d’Òmnium per la Diada, va estar asseguda al costat d’Oriol Junqueras, a la filera dels presidents de partit, i no en la que estava Vergés en representació de la taula. I una situació similar es va viure durant l’homenatge a les víctimes de l’atemptat del 17-A, quan va ser la vicepresidenta segona, la socialista Asumpta Escarp, la que va representar la institució, mentre que Borràs va acabar deixant-se estimar per un grup d’adeptes que van boicotejar el minut de silenci. Quan en té ocasió als carrers, s’envolta del reconeixement del seu públic fidel.

Doble compte a Twitter

En el terreny simbòlic també hi ha l’ús de les xarxes socials. El Parlament només té un compte oficial a Twitter, que és el que té @parlamentcat com a nom d’usuari. Però des del principi de la legislatura ella es va crear un compte, a més del personal, aliè a la institució que en la definició especifica estableix que és el «perfil oficial» de la presidenta i que ara continua fent servir. Cap president del Parlament ha tingut un compte ad hoc per al càrrec ni un doble perfil a les xarxes. Ernest Benach va ser el primer a aterrar a Twitter, Núria de Gispert es va crear el compte quan la cambra s’havia dissolt per les eleccions del 27-S del 2015 i tant Carme Forcadell com Roger Torrent van utilitzar el que ja tenien abans de ser elegits.

A més de les ocasions ja descrites, Borràs va anar aquesta setmana al Parlament per donar suport al diputat Francesc de Dalmases en la compareixença per la polèmica del FAQS i per reunir-se amb l’ANC, però ha utilitzat els despatxos del grup de Junts. De fet, si demanés fer ús del presidencial o de la sala d’audiències es generaria un conflicte amb els funcionaris, perquè són els que els haurien d’obrir. Això, per ara, no ha passat, i per això l’engranatge de la cambra no s’ha vist alterat. És Vergés qui, amb incomoditat no dissimulada, signa les nòmines del personal o les convocatòries de plens i de les reunions de la junta de portaveus. La republicana ha demanat que tampoc soni el timbre quan ella entra al Parlament.

Dins la institució, Borrás ha evitat el xoc i tensar la corda. Ella està suspesa, però no ho estan els seus sis assessors, càrrecs de confiança que acudeixen al seu lloc de treball sense que quedi clar per a qui treballen en aquests moments. És Vergés, que prioritza negociar amb Junts recol·locar-los al servei de la taula mentre duri la interinitat, qui té la potestat de cessar-los o mantenir-los. En aquests moments no hi ha relleu de la presidència a la vista. El bloqueig entre ERC i Junts, que manté que no hi haurà substitució, és total i la realitat que s’obre pas -aquesta sí, gens paral·lela- és que la provisionalitat s’allargui i que la salutació d’honor quedi reservada per a la vicepresidenta primera, la republicana Vergés.