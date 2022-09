Cinc detinguts per un atracament mortal al bingo de Tortosa

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir a la tarda cinc implicats en l’assalt que a la matinada havien perpetrat tres encaputxats contra un bingo de Tortosa en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Les indagacions, que han comptat amb els enregistraments de les càmeres de seguretat de l’establiment, han estat ràpides. En menys de 24 hores, els agents de l’Àrea de Recerca Criminal de Terres de l’Ebre de la policia catalana van poder localitzar els presumptes autors del crim. A última hora de la tarda es va activar una intervenció policial i va ser possible arrestar els autors de la mort de l’empleada. El poc que ha transcendit dels implicats és que la majoria són molt joves i que fins i tot hi ha un menor entre els arrestats.

Després de la detenció dels implicats, els investigadors potser podran aclarir amb més celeritat perquè els assaltants van actuar amb tanta violència, si accepten declarar sota interrogatori dels policies o del jutge quan passin a disposició judicial. Perquè la desproporció amb la qual van actuar ha sorprès els mateixos Mossos, que segueixen mantenint com a principal hipòtesi dels tràgics fets ocorreguts que els autors pretenien únicament robar a l’establiment, però van perdre els nervis durant l’assalt i van acabar obrint foc. Potser els autors ofereixen una altra explicació sobre per què van utilitzar tanta violència, i fins i tot van assassinar una dona, per quedar-se amb el botí que pot significar un modest bingo de Tortosa, en què quedaven pocs clients a aquella hora de la nit.

Tres assaltants i dos còmplices

Els fets es van produir cap a la una de la matinada quan tres homes encaputxats van entrar al bingo amb la intenció d’atracar el local i endur-se el botí. Alguna cosa no els va sortir com esperaven perquè van obrir foc contra un client que era al lloc i contra una empleada abans de sortir fugint. Hi ha dues persones més implicades en aquest crim que no van entrar al local i que possiblement eren els que s’encarregaven de la fugida després de l’assalt. Les dues víctimes van ser traslladades d’urgència a l’hospital, però mentre l’home està estable, la dona va morir poc després d’ingressar. L’Àrea de Recerca Criminal de la Regió Policial de les Terres de l’Ebre s’ha fet càrrec de la investigació, sota secret d’actuacions i que va permetre localitzar els sospitosos poques hores després.

El Grup Valisa, propietari del bingo de Tortosa, va lamentar el tràgic succés i es va posar «a disposició tant de la policia com de l’Administració» per facilitar-los informació i col·laborar-hi. «Són moments molt difícils per a tots; especialment per a la família de la treballadora», va aegir.