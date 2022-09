Els comuns denuncien que la crisi en el Govern alenteix els pressupostos

Com més profunda és la crisi entre ERC i Junts, més en perill està l’aprovació dels pressupostos. Així ho perceben els comuns, els negociadors prioritaris del Govern, que van iniciar la setmana advertint que la disputa oberta entre els independentistes és la tempesta perfecta perquè els comptes acabin embarrancant. De fet, des del partit de Jéssica Albiach expliquen que, malgrat la interlocució fluida que mantenen amb la Conselleria d’Economia, detecten un alentiment, una «mena de paràlisi» en les converses que impedeix que hagin entrat al terreny de la concreció malgrat que Jaume Giró ha fixat la data del 20 d’octubre per presentar-los. «Estem en stand by», resumeixen els comuns, que continuen mirant de reüll com el PSC insisteix a posar a disposició el seu suport sense pràcticament condicions prèvies.

També el PSC va instar ERC i Junts a tancar una disputa oberta des de la Diada que temen que acabi monopolitzant el debat de política general. Però els socialistes acompanyen aquesta demanda amb una mà estesa que no decau i que fins i tot es fa més ferma a mesura que es disparen els decibels en la bronca independentista. «No serem un impediment», va destacar la portaveu del PSC, Elia Tortolero. El rumb socialista, derivi com derivi la crisi al Govern, continuarà sent la de «col·laborar per ser útils» en la negociació dels pressupostos.