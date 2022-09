La fiscalia demana un any d’inhabilitació per a Serret

La fiscalia ha sol·licitat un any d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i una multa de 12.000 euros per a l’exconsellera i diputada d’ERC, Meritxell Serret, per un possible delicte de desobediència greu al Tribunal Constitucional, per facilitar la celebració del referèndum de l’1-O. Segons el ministeri públic, Serret coneixia «perfectament la il·legalitat» de les decisions que es van prendre durant la tardor del 2017, després de ser notificada de diverses advertències de l’alt tribunal. El fiscal apunta que hi havia una «estratègia perfectament planificada, concertada i organitzada» per a la independència.

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va qualificar d’«injusta» l’acusació de la fiscalia i va instar el Govern a «accelerar» la carpeta de la desjudicialització, com es va pactar a la taula de diàleg. «Donar veu a la ciutadania és una obligació, no un delicte», va assegurar.