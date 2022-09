Aparten dues monitores per oblidar una nena tot el dia en un autobús escolar

Una alumna d’Infantil 3 de l’escola Maria Ossó de Sitges es va quedar sola oblidada a l’autobús escolar durant tota la jornada de dilluns sense que ningú se n’adonés: ni les dues monitores, ni el conductor ni cap dels altres 61 alumnes de la mateixa escola que viatjaven en el mateix vehicle.

El Consell Comarcal del Garraf, institució responsable del servei de bus, va fer públic ahir el cas i va obrir una investigació. De moment, segons va explicar la presidenta de l’ens, Mònica Gallardo, s’ha suspès cautelarment les dues monitores que treballen en aquesta línia, la que transporta un major nombre de nens a la zona, 62, segons xifres del Consell Comarcal, que assegura que precisament aquest curs havien ampliat el nombre de monitors de la línia -d’un a dos- per aquest motiu.

L’autobús va recollir la petita a la ruta matinal per a portar-la al centre a les nou del matí, però no va arribar a baixar del vehicle per causes que ara s’investiguen. No va ser fins a les quatre de la tarda, set hores després, quan el mateix vehicle havia d’iniciar la ruta de la tarda per retornar els 62 nens del Maria Ossó que usen aquest servei, quan un treballador va localitzar la nena, que es trobava en bon estat de salut, dins del bus.