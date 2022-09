Esquerra aposta per destituir tres dels sis assessors de Laura Borràs

Tres i tres. Una solució intermèdia per evitar que l’incendi amb Junts vagi a més. Aquesta és la proposta que ERC va fer arribar a la postconvergència per posar fi al conflicte laboral i polític que s’ha obert després de la suspensió de Laura Borràs com a presidenta i diputada. Com a cap del Parlament, comptava amb un cercle de sis assessors que, en no haver estat revocada, romanen en el seu lloc. Alba Vergés (ERC), com a vicepresidenta primera amb funcions de presidenta, opta per buscar equilibris: quedar-se amb les tres persones de perfil més baix perquè exerceixin funcions purament administratives relacionades amb la Mesa i cessar el trident de Borràs, les seves persones de màxima confiança: el cap de gabinet, el cap de premsa i un tècnic assessor. Com va avançar el diari Ara, ERC ja ha comunicat a Junts aquest pla, però no convenç el partit. «És una solució intermèdia de cara a la galeria», assenyalen, i insisteixen que quan es va suspendre Borràs, el 28 de juliol, ja es va sol·licitar un informe per veure com quedava aquest cas i «no es va voler parlar d’això». «Tenien molta pressa per suspendre a la presidenta», recalquen.

Jurídicament, hi ha poc a fer. I és que com que Laura Borràs s’aferra a la cadira, encara que no pugui exercir, no deixa oficialment el càrrec, així que no pot designar-se un substitut i els seus assessors mantenen el seu lloc. Ara bé, Vergés sí que pot destituir-los, perquè no marxaran voluntàriament.