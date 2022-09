El magistrat Pablo Llarena ha conclòs la instrucció contra l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel per un delicte de desobediència. Gabriel, que va marxar a Suïssa, va comparèixer el 19 de juliol del 2022 per sorpresa al Tribunal Suprem i va prestar declaració el 14 de setembre. Va quedar en llibertat provisional amb càrrecs. Llarena ha acordat ara la conclusió del sumari i el següent pas serà la celebració del judici per part de la sala que sigui competent. En el cas de l’exconsellera Meritxell Serret, que va utilitzar una estratègia similar a la de Gabriel, la causa es va enviar a Catalunya.