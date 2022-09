Treball provoca que aflorin més de 26.000 falsos treballadors fixos discontinus

El contracte fix discontinu és la fórmula estrella de la reforma laboral per redirigir la temporalitat molt elevada, la més alta de la UE, que ha arrossegat l’economia espanyola durant dècades. El boom d’aquesta xifra no té precedents i des de principis d’any els empresaris han signat 1,3 milions de nous fixos discontinus, un 847% més que en el mateix període de l’any anterior. Les condicions d’aquest contracte donen una major estabilitat i garanties als treballadors, tot i que no al nivell d’un contracte indefinit ordinari. Per a les empreses, és menys flexible que el temporal, però més que el de temps complet.

És en aquesta línia intermèdia on la inspecció laboral dirigeix part dels seus esforços, per assegurar-se que la seva utilització s’ajusta a la llei i evitar que el fix discontinu es converteixi en un calaix a mida de la precarietat molt present en els contractes temporals. La reforma laboral va començar a entrar en vigor al gener i des de llavors i fins a l’agost, la inspecció laboral ha detectat un total de 26.347 fixos discontinus en una situació de frau de dret. En total, durant els primers vuit mesos de l’any, la policia laboral ha caçat un total de 198.705 treballadors que eren temporals i haurien d’estar com a indefinits.