Els afins a Turull escombren els de Borràs a les eleccions internes de Junts

El sector del secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha arrasat a les eleccions internes de Junts i s’ha imposat en totes les candidatures en disputa als afins de la presidenta, Laura Borràs. JxCat va donar a conèixer ahir els resultats de les eleccions territorials -s’han votat les direccions de tres vegueries i set comarques-, així com els de dos corrents interns, i en tots ells s’han imposat les candidatures afins a Turull, en una contesa que ha servit per mesurar la força dels dos sectors del partit.

Joan Rodríguez va aconseguir el triomf a la vegueria de Barcelona amb el 69% dels vots, pel 27,86% obtingut per Ivan Condes, considerat afí a Borràs, i el mateix va passar al Penedès, on es va imposar Xavier Vidiella, i a Terres de l’Ebre, on Annabel Marcos va revalidar el seu lideratge al capdavant de la vegueria. A les set comarques on hi havia dues candidatures també s’han imposat els partidaris de Turull: Anoia, Alt Penedès, Baix Ebre, Baix Penedès, Berguedà, Cerdanya i Maresme. Els afins a Turull també han vençut en les eleccions als corrents ideològics: al corrent d’esquerres i al socialdemòcrata.