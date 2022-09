Pedro Sánchez adverteix que el procés de negociació amb Catalunya va per llarg

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar en una entrevista al diari nord-americà Politico que els catalans han de ser pacients amb la negociació entre tots dos executius perquè el diàleg «necessita temps». «Això no significa que no encarem el diàleg per posar solucions sobre la taula», va afirmar, però «és important que el moviment independentista parli clar als seus ciutadans» per dir-los que «necessitem trobar alternatives, solucions diferents per resoldre aquesta crisi», va afirmar. En aquest sentit, va defensar que la seva estratègia a Catalunya té com a objectiu buscar «estabilitat, normalitat i coexistència».

El cap de l’executiu es troba a Nova York per participar a l’Assemblea General de Nacions Unides i ha coincidit a la ciutat nord-americana amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una altra entrevista va admetre que el diàleg requereix «temps», perquè aquesta «no és una qüestió que es pugui resoldre en dos o tres mesos». El consens sobre aquesta necessitat de paciència a l’hora de buscar solucions a les tensions independentistes centra actualment les relacions entre la Generalitat i Sánchez. Però això és una cosa que desespera JxCat, els representants del qual s’han mostrat últimament partidaris de tensar el procés negociador i exigir a l’executiu central mostres clares d’avenç cap a un referèndum d’autodeterminació. La negociació «no és fàcil» En aquest sentit, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va insistir que «és evident que un procés de negociació no és fàcil», però va instar el president del Govern a «trobar sortides» per avançar en el camí de la negociació i canalitzar una solució al conflicte polític. Segons la seva opinió, el calendari de la negociació oberta és molt clar, i per això a finals d’any hi hauria d’haver alguna «proposta concreta sobre desjudicialització».