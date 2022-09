1-O: cara a cara entre partits i entitats

La celebració de la Diada va consagrar una triple fractura dins de l’independentisme: la dels partits que estan al capdavant del Govern –ara en una contrarellotge per salvar la coalició–, la que hi ha entre el moviment al carrer i les institucions i la que existeix també entre les entitats que en els darrers anys han exercit de locomotora del procés. Sense que es pugui preveure que hi haurà una sutura, resulta paradoxal que, d’aquí a poc més d’una setmana, els diferents actors celebrin el cinquè aniversari del moment de màxima comunió independentista, que és la que va permetre que l’1-O hi hagués urnes i que, dos dies més tard, el 3-O, una vaga general aturés bona part de l’activitat a Catalunya.

La commemoració, que estarà precedida per un debat de política general que es preveu d’alt voltatge per la batalla sense pietat entre ERC i Junts, està prenent forma d’un còctel d’actes reflex d’aquest gerro fet miques que totes les parts sospiren per reparar. El Consell per la República, de la mà de l’ANC, Òmnium, AMI, La Intersindical i la Cambra de Comerç sí que preparen allò que defineixen com un «acte unitari», però alhora cadascuna de les entitats tindrà una agenda pròpia per al dissabte 1 d’octubre amb l’objectiu de projectar els diferents accents. Cinc anys després, tots els protagonistes que ho van fer possible tornaran a mirar-se als ulls per celebrar allò que va ser, però sense solució conjunta per preservar el seu llegat i articular una proposta de futur.

El Govern encara no ha ofert detalls sobre com serà l’acte institucional. De fet, és difícil de preveure en quin estat de salut arribarà la coalició, embrancada en un intercanvi de retrets per les diferències estratègiques. Mentre els republicans treuen pit per l’organització del referèndum, els postconvergents recriminen al partit d’Oriol Junqueras que hagi renunciat al seu llegat. Al marge de quina deriva prendrà el clima institucional, també les principals entitats escalfen motors per a una celebració calidoscòpica. El Consell per la República de l’expresident Carles Puigdemont lidera la mobilització que se celebrarà a l’Arc de Triomf a les cinc de la tarda. Per trencar el concepte de jerarquia i visibilitzar que l’1-O va ser possible per la comunió entre institucions, partits i societat civil organitzada, la capçalera s’ha dividit en tres blocs en vertical. A un costat se situaran els dirigents i càrrecs institucionals. A l’altra, les entitats. I al carril del mig, la gent. Un format que permetrà que els manifestants tinguin al davant les formacions polítiques. Es preveu que hi participin tots els partits independentistes i també han estat convidats els comuns. A l’escenari pujarà Carme Forcadell i tancarà l’acte l’expresident des de Bèlgica per defensar que el referèndum va ser «legal» i el seu resultat «vigent».

Agendes pròpies

ANC i Òmnium també preparen les seves pròpies commemoracions. Els primers mantindran un to crític amb el Govern i aixecaran un mur d’urnes davant de la Generalitat per denunciar l’allunyament de les institucions del referèndum unilateral. Els segons estan enllestint un format d’acte que reculli la transversalitat del moviment per defensar l’autodeterminació. Dos dies després, el 3-O, serà el torn de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, amb David Fernàndez al capdavant.