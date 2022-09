Alba Vergés destitueix quatre dels sis assessors que tenia Borràs com a presidenta del Parlament

La vicepresidenta primera amb funcions de presidenta al Parlament, la republicana Alba Vergés, va signar el cessament de quatre dels assessors de Laura Borràs que estaven en uns llimbs des que la líder de Junts va ser suspesa el passat 28 de juliol. Els altres dos càrrecs de confiança s’integraran a l’engranatge de la cambra catalana, però no hi va haver acord respecte la resta perquè, malgrat que la postconvergència considera que jurídicament haurien de continuar tots perquè Borràs no ha estat cessada, ERC i la majoria de la Mesa comparteixen que no hi ha encaix possible dels que tenen més pes polític.

Així, a partir del 30 de setembre, el cap de gabinet, Salvador Esteve; el cap de premsa, Pep Elias; i els assessors Oriol Izquierdo i Narcís Junquera deixaran de ser oficialment treballadors de la institució. Inicialment, ERC havia proposat que fossin cessats tres, els considerats de més proximitat política i personal amb Borràs, però finalment només romandran la responsable de gestió, Elvira Parés, i el tècnic assessor Francesc López, que s’encarregaran de funcions del gabinet de presidència que s’han de continuar fent, com feines de secretaria, de revisió d’ordres del dia, preparació d’audiències o preparació d’actes que acull el Parlament. Manca de confiança Fonts parlamentàries expliquen que es va posar «voluntat» per explorar un encaix per a tothom i que es va parlar personalment amb les sis persones afectades, però la conclusió va ser que, per motius de confiança, però també per les funcions de cadascú, «no tot era encaixable», sobretot aquelles que estaven més estretament vinculades a la figura de la presidenta. Vergés, que com a vicepresidenta té dos assessors, no preveu contractar ningú més, ja que no està entre els seus plans exercir la representació de la institució com si fos ella la cap de la cambra.