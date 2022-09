Els restauradors es mostren “sorpresos” que no els hagin consultat la prohibició de fumar a les terrasses. Ho ha explicat aquest divendres el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, en una entrevista a Rac1, assegurant que “no hi havia cap problema” en aquesta matèria i que s’ha pres sense conèixer “la realitat” dels usuaris. Aquest matí, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat que el Departament de Salut està preparant una llei que declararà espais lliures del fum del tabac, i per tant no s'hi podrà fumar, espais públics com les entrades d'escoles, les parades d'autobús o les terrasses d'establiments.

Pallarols ha retret al conseller que no s’hagi reunit mai amb el sector tot i haver-li fet “desenes de peticions”. El director del gremi també ha qüestionat directament l’anunci, el qual considera que s’ha fet amb poca “coherència”, ja que en el moment àlgid de la pandèmia ja es va fer aquest debat, on segons Pallarols, Argimon va dir que “ja n’hi havia prou de prohibicions”. “Es contradiu amb allò que va dir prèviament”, ha reblat, “s’ha d’esperar rigor i responsabilitat per part d’un conseller”.

D’altra banda, ha assegurat que el Gremi va realitzar una enquesta on més del 80% dels participants asseguraven que estaven d’acord amb la normativa, “que ja és una de les més restrictives”, ha insistit. Per això, Pallarols ha assenyalat que “no hi ha un problema de convivència” i que retret que s’hagi optat per aquesta decisió en un moment “d’incendi absolut” en el qual la societat es troba amb una gran “preocupació econòmica” i amb la “inflació desbordada”.

Respecte als pròxims passos, el director del gremi ha demanat “tornar a la casella de sortida” i buscar “una nova sortida”. “Ens agradaria parlar amb el conseller Argimon, i també volem parlar amb el conseller Torrent, com a representant del sector econòmic”, ha explicat. Tot i això, no ha tancat la porta a portar el cas als tribunals, malgrat espera “no haver-ho de deixar en mans de la justícia”.

“No estigmatitzar el sector”

Paral·lelament, en declaracions a l’ACN, el president de Barcelona Comerç i vicepresident adjunt del Gremi de Restauració, Salva Vendrell, ha lamentat que les mesures es plantegin "en la majoria dels casos contra la restauració". En aquest sentit ha recordat que surten de tres anys, en els quals “han patit molt” i ha assenyalat que la restauració “forma part del teixit de la ciutat”. “L’espai públic és de tots, hauríem d’intentar no estigmatitzar tant”, ha afegit.

A més, en la línia de Pallarols, ha lamentat que la conselleria de Salut no hagi consultat la prohibició de fumar a les terrasses amb el sector per tal de veure “quines possibilitats de consens hi podia haver”. “Es tracta d’una mesura del tot exagerada que no s’està plantejant a la societat, el fum pot molestar més o menys però hi ha mesures més urgents i que serien més eficients”, ha apuntat.

Fecalon demana buscar un equilibri

La Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), també ha reaccionat a l’anunci, lamentant “profundament” que no s’hagi informat a les patronals. “No és el moment de dictar una prohibició d’aquest tipus, ja que el sector de l’hostaleria i l’oci nocturn surten d’una pandèmia molt perjudicats i febles”, ha assenyalat.

Així, apunta que el sector es troba en una situació “alarmant” pels costos d’explotació i demana buscar “un equilibri” entre fumadors i no fumadors. “Sempre estarem a favor de mesures que protegeixin la salut dels ciutadans, però buscant l’equilibri. Ha de ser una iniciativa que estigui recolzada i ratificada per les associacions representatives”, ha conclòs.