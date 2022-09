L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciat aquest divendres haver estat agredit per un individu quan es trobava a l'aeroport de Viena i es disposava a tornar a Bèlgica, després d'haver pronunciat ahir dijous una conferència sobre el procés independentista català.

Puigdemont, que és eurodiputat de JxCat i que es troba fugit a Bèlgica, va viatjar el dimarts a Viena, on ahir dijous va pronunciar una conferència amb el títol "The Contestation of Statehood and Sovereignty in Europe: The Case of Catalonia", en la Central European University de Viena.

Des del seu compte a Twitter, ha explicat que el seu viatge a Àustria ha estat "profitós" i ha tingut "molt bona acollida": "Suposo que això molesta a determinats personatges. Als qui no volien que la universitat m'acollís, per exemple. I a l'individu que a l'aeroport m'ha copejat l'esquena cridant 'A la presó!' i s'ha anat corrent sense tenir la valentia de donar la cara", ha agregat.

"Ni el rei ni el Govern espanyol han revocat l''A per ells!' que van ordenar fa cinc anys. D'aquí neix la impunitat que exhibeixen. Les desenes de denúncies que he posat per amenaces de mort mai prosperen, perquè ja se sap que la justícia espanyola tracta a tothom igual", ha afirmat.