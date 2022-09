L’esport femení català va reivindicar-se el passat 17 de setembre a Tarragona. Més de 3.000 persones van omplir el Pavelló d’Esports Catalunya per formar part d'"Entre totes, tot”, la primera gran trobada de l’esport femení català. Un acte històric per visibilitzar i empoderar la dona en el món de l’esport. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, va parlar de “dia absolutament emocionant i fantàstic pel conjunt del país i per l’esport femení” i va assegurar a totes les esportistes que “la vostra lluita, és la lluita del Govern i del país. Entre totes, ho farem tot”.

La principal força de la trobada va ser la mobilització d’esportistes, equips i famílies. S’estima que més d’un centenar de clubs i aproximadament 40 federacions de tot el territori van desplaçar-se fins a Tarragona per ser part d’aquesta fotografia única, mai vista, de l’esport femení català. La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, la gironina Anna Caula i Paretas, va remarcar la força d’una trobada com la viscuda afirmant que “entre totes, no tenim aturador” i va aprofitar la seva intervenció per agrair la participació: “Gràcies de tot cor per sumar-vos a aquest projecte. Visibilitzem l'esport femení i generem referents”.

Una gran festa de l’esport femení

La jornada es va dividir en dos moments. El primer, la signatura de 14 esportistes de renom internacional com Laia Palau, Esther Guerrero, Núria Picas, Melanie Serrano o Laia Sanz. Totes elles van trobar-se amb les futures generacions, que van tenir l’oportunitat de parlar i fer-se fotografies amb les seves ídols.

Hem multiplicat per quatre els ajuts a l’esport femení i ho seguirem fent Laura Vilagrà Pons - Consellera de la Presidència

Posteriorment, es va dur a terme un acte de reconeixement a la tasca diària i èxits de diferents esportistes i clubs, però també a altres figures imprescindibles del món de l’esport. L’acte, conduït per Danae Boronat, Sònia Gelmà i Marta Carreras, tres periodistes esportives amb una àmplia trajectòria professional, va reconèixer la feina dels 24 equips femenins amb participació en competicions europees; 14 esportistes pels seus èxits individuals; 3 esportistes que han deixat la pràctica esportiva d’alt nivell aquest any; àrbitres, entrenadores i directives; diferents experiències de superació i al periodisme esportiu femení.

Projectant i aposant per l’esport femení

La dona en l’esport és cada cop més present. Ho demostra l’augment de les llicències esportives femenines. En els darrers deus anys ha incrementat un 20%. Actualment, 163.000 noies practiquen algun esport federat, una xifra que representa el 27% del total.

La Generalitat aposta pel suport i l’acompanyament a l’esport femení, per això ha multiplicat per quatre els ajuts destinats a l’esport femení, passant de 750.000 euros destinats el 2021, a 3 milions d’euros el 2022 per arribar a més equips (conjunts que han ascendit a categories estatals i els que han obtingut resultats rellevants a nivell estatal). “Ho seguirem fent”, afirma Laura Vilagrà, mentre que Anna Caula garanteix a clubs i federacions que “això només acaba de començar”.

Cal que visibilitzem l'esport femení i generem més referents Anna Caula i Paretas - Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física

Altres vies de suport del Govern a l’esport femení del país han estat el patrocini d’esdeveniments rellevants com l'Estrella Damm by Catalunya Ladies Open de golf, el primer equip femení al Dakar 2022 i l’equip Massi-Tactic UCI de ciclisme femení, explicitant l’empenta en esports masculinitzats Així mateix, l’executiu ha donat suport a l’organització de competicions femenines de màxim nivell com el Mundial handbol de Granollers, l’Europeu de softbol i el Mundial d'hoquei sobre herba, així com a la creació del Barcelona Open Banc Sabadell Sub-14 femení i masculí i el circuit Esportcat Extreme d’esports urbans.

Diferents clubs i entitats gironines van participar en la jornada. Entre elles, es va fer un especial reconeixement, juntament amb altres esportistes, a la banyolina, corredora de fons i campiona del món, Esther Guerrero, i a l’exjugadora i actual directora esportiva de l’Uni Girona, Laia Palau, pels seus èxits internacionals, que permeten projectar el talent de l’esport femení català a tot el món. Palau i Núria Pau, esquiadora de Ribes de Freser, van ser reconegudes per la seva trajectòria professional, ja que, enguany, han deixat la pràctica esportiva d’alt nivell. Per la seva banda, l’Uni Girona, els clubs de patinatge artístic d’Olot i Girona i el Club Ciclista Baix Ter – Massi Tactic van ser uns dels 24 equips femenins homenatjats per la seva participació en competicions internacionals.

