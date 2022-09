El Superior de Justícia de Catalunya manté el 25% de castellà a dues escoles

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar ahir mantenir el 25% de classes en castellà a dues escoles on aquesta mesura ja s’aplica cautelarment per ordre judicial, malgrat que la Generalitat havia demanat que es revoqués després de l’aprovació de la nova llei lingüística. El TSJC es va pronunciar així per primera vegada sobre les escoles subjectes a mesures cautelars, després que reconegués que la sentència que imposa el 25% de classes en castellà no es pot aplicar després de la nova llei aprovada pel Parlament, que ara està en mans del TC.

La secretària general d’Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà, va afirmar que el Govern recorrerà les dues actuacions i les va titllar de «filibusterisme jurídic». «Això és recargolar els arguments jurídics de manera que el que busquen és allargar l’incompliment d’un nou marc normatiu del qual ens hem dotat a Catalunya, i que és un decret que també ha convalidat el Parlament», va assegurar. Gomà va afegir que aquest decret fixa que l’aprenentatge de llengües s’ha de regir per criteris pedagògics.