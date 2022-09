Els Bombers continuen treballant per pal·liar les conseqüències del temporal i, encara que l'aiguat ja ha passat, han rebut 37 avisos per retirar arbres, branques i revisar inundacions a baixos entre dos quarts de dotze i les quatre d'aquest dissabte. L’episodi de tempestes que va afectar Catalunya entre el divendres a la tarda i la matinada del dissabte ha deixat més de 100 l/m2 al Tarragonès, amb un màxim de 160 l/m2 a Tamarit i 130,5 a Tarragona. Des de mitjanit, el cos ja ha atès 347 avisos; la gran majoria (226) al Camp de Tarragona. Protecció Civil ha donat per tancat la fase més extrema de l'episodi de pluges i ha emès una prealerta per les noves precipitacions que es poden produir aquesta tarda.

A la resta del país, sectors del Prepirineu han recollit més de 50l/m2, amb màxims propers als 100 l/m2 a punts de l’est del Berguedà. Els Bombers han atès 41 avisos de la zona nord de l'àrea metropolitana de Barcelona i 25 més de les comarques Gironines. A les comarques centrals del país, el cos ha atès 18 avisos. En canvi, la pluja ha estat inferior a Ponent i a les Terres de l’Ebre. En aquestes zones, els Bombers han atès 21 i 3 avisos, respectivament.