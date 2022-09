Les fortes pluges obliguen a tallar vies de tren i carreteres a Tarragona

Carreteres tallades i vies de tren bloquejades, un despreniment, un càmping desallotjat i un hospital parcialment inundat. Així va rebre la tardor ahir Tarragona. Va ser, amb 130 litres per metre quadrat, el dia més plujós de la capital de la província en els 13 anys en què s’han mesurat les pluges a la seva nova estació meteorològica, superant així el rècord de 107 litres del 22 d’octubre del 2019.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) havia emès un avís de perill màxim per pluges intenses a la comarca del Tarragonès i un altre per temps violent al Montsià. Protecció Civil va activar l’alerta del pla Inuncat a la província. Així mateix, el servei d’emergències va demanar extremar les precaucions a tota la zona del Camp de Tarragona i evitar circular per zones que van quedar inundades.

148 litres a Constantí

L’Ajuntament de Tarragona també va alertar que a la comarca del Tarragonès s’havien acumulat durant el dia més de 100 litres per metre quadrat. A Constantí, al tancament d’aquesta edició s’havien registrat 148 litres i a Tarragona, 130. La tromba va inundar parcialment zones de l’hospital local, el de Santa Tecla, precisament coincidint amb la festa major del municipi, que commemora aquests dies els 700 anys de la arribada del braç d’aquesta màrtir.

L’Ajuntament de Tarragona va haver de suspendre una bona part dels actes. També va prohibir als ciutadans que s’acostessin als dos cabals del riu Francolí davant de la seva forta crescuda. Protecció Civil va desaconsellar accedir al barri mariner del Serrallo, pràcticament cobert per les aigües.

La tromba va provocar també un despreniment al pati de l’Escola del Miracle, on es va desallotjar un edifici annex i es va reallotjar els seus veïns amb familiars. També es va evacuar el càmping Les Palmeres.

El telèfon d’emergències 112 havia rebut fins a les vuit del vespre 618 trucades d’incidències per la tempesta, amb inundacions importants als municipis del Catllar, Tarragona i Reus. També, el Servei Català de Trànsit va notificar els talls de la N-340 a Vila-seca i l’AP-7 en tots dos sentits entre el Vendrell i Tarragona per la pluja intensa. Renfe va haver de tallar les línies R-15, R-16 i R-17, entre Tarragona i Port Aventura per la falta de tensió a la catenària.

A darrera hora de la nit, l’Ajuntament de Tarragona va demanar a tots els ciutadans que, com a conseqüència de les inundacions que registrava la ciutat després de les intenses pluges, procuressin aturar tota la mobilitat a la ciutat i el seu entorn fins que passés aquest episodi de fortes precipitacions i va recomanar que, en cas de necessitat, truquessin al 112 o al 092, corresponent a la Guàrdia Urbana.

Barcelona, també afectada

Segons la previsió, les pluges torrencials havien d’avançar fins arribar a la comarca del Barcelonès, i la preocupació que aquestes afectessin les festes de la Mercè era imminent. Com a mesura preventiva, l’Ajuntament de Barcelona va traslladar els concerts previstos per a la nit d’ahir a la Nau Bostik a la Fabra i Coats per l’avís de pluges intenses a la capital catalana.

L’ajuntament també es va veure obligat a cancel·lar per la pluja el Toc d’Inici, l’acte tradicional que suposa el començament de les festes de la Mercè a la plaça de Sant Jaume. També el primer concert de Lucía Fumero i Rita Payés, que s’havia de celebrar a l’aire lliure, al Teatre Grec de Montjuïc, va haver de ser suspès al costat de la ballada de sardanes que s’havia de celebrar a la plaça de la Mercè.