Detenen a Barcelona un bosnià reclamat per presumptes crims de guerra

La Policia Nacional va detenir el passat 15 de setembre a Barcelona un ciutadà bosnià que està reclamat per la seva presumpta participació en diversos crims de guerra relatius a tortures durant la guerra dels Balcans dels anys 90 del segle passat. El detingut va ser posat a disposició judicial divendres passat, i el Jutjat Central d’Instrucció 5 de l’Audiència Nacional va decretar el seu immediat ingrés a la presó, segons va informar ahir el cos policial en un comunicat.

L’arrestat tenia una Ordre Internacional de Detenció per a Extradició que va ser emesa per les autoritats de Bòsnia i Hercegovina al mes de febrer, i va ser localitzat a Barcelona mentre utilitzava una identitat falsa. Concretament se’l relaciona amb presumptes delictes de tortures quan exercia les seves funcions de guàrdia i custòdia en un camp de concentració durant el conflicte que es va viure a l’antiga Iugoslàvia. L’operació portada a terme per la Comissaria General de la Policia Nacional ha comptat amb la col·laboració de la Brigada Provincial d’Informació de Barcelona, ​i les autoritats espanyoles consideren que l’home feia més d’un any que era al país gràcies a la seva identitat falsa.