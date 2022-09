Junqueras i Giró s’embranquen en una discussió pels acords amb els socialistes

Per si la setmana prèvia al debat de política general ja no estigués prou enverinada per la crisi entre els socis del Govern, ahir van ser el president d’ERC, Oriol Junqueras, i el conseller d’Economia, Jaume Giró, els que es van embrancar en una discussió per la negociació dels pressupostos. Mentre el republicà li va retreure ahir que s’hagi obert la negociació dels comptes al PSC, el conseller va replicar que el més important és fer uns «bons pressupostos» i no tant amb qui es pacten.

Segons Junqueras, incloure els socialistes en les converses pressupostàries és una posició de «coherència millorable». El partit de Salvador Illa es va reunir la setmana passada amb Giró i es van emplaçar a continuar explorant un acord. Junqueras va furgar que és «contradictori» que Junts es plantegi sortir del Govern perquè considera que ERC no és «prou explícita en el camí cap a l’amnistia i l’autodeterminació» i, alhora, hi hagi consellers que donin per bo que els comptes es poden aprovar de la mà dels que hi estan en contra i fins i tot «regalar-los la presidència de la Diputació de Barcelona». Giró va retreure a ERC que «incoherència és anar-se’n de festa amb algú a Madrid, dir-li que sí a tot i després, a Catalunya, fer com si no el coneixes». Una afirmació que fica el dit a la nafra en els acords d’ERC amb els socialistes al Congrés i que Junts exigeix que no tinguin continuïtat.