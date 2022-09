Aragonès anunciarà un pla anticrisi en el debat de política general

L’ultimàtum de Junts a ERC del 29 d’agost va fer saltar pels aires el pla establert per Pere Aragonès per iniciar la tardor. Com a alquimista, el president intenta sempre trobar les dosis precises per confeccionar els seus discursos de les grans ocasions, per exemple, el de demà en el debat de política general. Els dos grans ingredients del missatge que exposarà a l’hemicicle del Parlament són l’estat de l’economia i el procés.

Davant el panorama que els experts dibuixen per als propers mesos, amb la inflació desbocada i la capacitat adquisitiva dels ciutadans en descens, Aragonès tenia al cap centrar els esforços en el combat contra la crisi. Es tractava d’un primer pas realitzat des de la convicció, que és el que requereixen els temps, però també des de la necessitat d’anar lligant el suport dels comuns per als pressupostos del 2023, veritable objectiu gairebé estratègic d’Aragonès per garantir estabilitat.

Per això, el cap del Govern anunciarà el llançament d’un nou pla de xoc per contenir els estralls de la crisi que s’acosta en diversos fronts. És un paquet d’ajuts, sobretot directes, per pal·liar els efectes de la inflació. Amb una atenció especial a les famílies, les llars vulnerables, els joves, les pimes i, també, mesures per afavorir la transició energètica.

Els socis van celebrar reunions durant el cap de setmana per tancar el paquet complet, tot i que es preveu que estarà obert a suggeriments dels grups. La Conselleria d’Economia, a càrrec de Jaume Giró, ha treballat amb la Conselleria de Presidència, de Laura Vilagrà, i el gabinet del president.

D’una banda, hi ha mesures d’efecte immediat i, d’altres, que dependran precisament de l’aprovació dels comptes catalans. És a dir, l’element que pot convèncer els comuns, pensen al Palau de la Generalitat, si volen aquests una actuació decidida de la Generalitat davant la crisi. A més, es vol que l’executiu tingui un comportament reactiu, amb reflexos, i sigui capaç de modificar i ampliar aquest pla en funció de les novetats econòmiques i polítiques que es donin.

Pel que fa a la carpeta «processista», s’està en una mena d’impàs a l’espera que s’avanci en la desjudicialització que van pactar Generalitat i Govern central a la taula de diàleg. La que es pot publicitar com a èxit del desglaç, i la que no. La primera, canvis legislatius que requereixen majories al Congrés amb l’1 de gener com a límit per al Govern, per allò que comença l’any electoral. Tot això, amb Junts i la CUP apostant per liquidar el fòrum i, de fons, les municipals del maig del 2023.

L’alquímia d’Aragonès va amenaçar d’anar-se’n en orris per l’ultimàtum postconvergent. Tres setmanes ha necessitat el president per tornar els vagons als rails per on circulaven. El descobriment de Junts que aquesta pressió es capgirava com un bumerang i posava en perill la pròpia integritat, no només del Govern, sinó del mateix partit, més el triomf de les tesis més moderades, davant de les més activistes a les eleccions internes, han reduït l’ultimàtum fins a deixar-lo sense força. Així doncs, l’alquimista pot tornar, si no a les dosis de crisi del procés que s’imaginava, a unes de molt semblants. Amb modificacions.

Més vehemència

Aragonès haurà de posar més vehemència en la forma en la qüestió nacional, tot i que el fons sigui el que ja tenia previst. La proposta de «front ampli per l’autodeterminació», la plasmació del qual continua sent un misteri però que, segons fonts del Govern, es pensa com a complement als treballs de la taula de diàleg i negociació.

I no es tracta de buscar una mobilització al carrer per pressionar el Govern en aquesta negociació. O «no només», com apunten aquestes fonts, deixant entreveure que aquesta proposta de nou encuny tindrà alguna pota institucional d’entrellaçat amb la societat, no només les entitats ja convençudes, les independentistes, sinó sindicats i partits sobiranistes. Una sortida que li permet no haver de cedir a les tres condicions de Junts, però que serveix de pota per pressionar en la negociació amb l’Estat, exhibint unitat i suports pel que fa a tornar a convocar els catalans a les urnes perquè es pronunciïn sobre la independència.

La proposta va ser anunciada pel mateix Aragonès abans de l’ultimàtum, de manera que cal descartar que sigui una iniciativa dirigida a calmar l’independentisme més encoratjat perquè no anirà en la direcció d’acabar amb la taula de diàleg. Tot el contrari. Es tracta de consolidar l’estratègia republicana, basada en la negociació i en la suma de forces, el famós eixamplament de la base amb què es pretén arribar, no només als independentistes, sinó «a tots els demòcrates», com va assenyalar Aragonès.