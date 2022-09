Junts espera un gest d’Aragonès que permeti explicar la seva permanència al Govern

Junts estarà pendent algun gest d’Aragonès que li permeti defensar la seva permanència al gabinet. I és que la postconvergència fa mesos que planteja aquest debat com un «punt d’inflexió», així que necessita treure rèdits polítics de la seva presència al Govern. Per això llancen tres condicions per continuar de la mà d’ERC: unitat a Madrid, acotar la taula de diàleg a l’amnistia i l’autodeterminació i crear un nou espai de coordinació independentista. Després de la intervenció del president i abans de votar les resolucions la direcció es reunirà per prendre decisions. Amb un objectiu: unificar posicions atès que a Junts conviuen ànimes diferents respecte la convivència amb ERC.